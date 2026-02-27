¡Sorprendente cambio de imagen! Aseguran que Demi Moore se ve 20 años más joven con su nuevo look

GENERANDO AUDIO...

Demi Moore acudió con nuevo look a la semana de la moda en Milán. Foto: AFP

La actriz Demi Moore volvió a ser tendencia tras presentar un nuevo look que, según comentarios de sus seguidores, la hace lucir mucho más joven. Las imágenes fueron compartidas en su cuenta oficial de Instagram y también en el perfil del estilista griego Dimitris Giannetos, quien colaboró en el cambio de imagen.

A sus 63 años, la intérprete generó conversación en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que el estilo “le quitó 20 años de encima”, como muestran algunos de los comentarios publicados en sus fotografías.

¿Demi Moore estrenó look en la Semana de la Moda de Milán?

El cambio formó parte del atuendo que la actriz llevó durante la Semana de la Moda de Milán, donde asistió a la presentación de la primera colección de Demna Gvasalia al frente de la firma de lujo, Gucci.

El estilo incluyó un conjunto negro con textura tipo piel, tacones semiabiertos y lentes oscuros de gran tamaño. El atuendo generó que algunos de sus seguidores hicieran comparaciones, quienes señalaron similitudes con la estética de la película “Matrix”.

¿Cómo se ve Demi Moore con su nueva imagen?

En las imágenes compartidas en Instagram, se observa a Demi Moore con el cabello corto en color negro, un estilo distinto al que suele portar habitualmente, ya que, durante años, ha mantenido una larga cabellera oscura.

Para lucir su atuendo, la actriz apareció acompañada de su mascota “Pilaf”, un perro pequeño de pelaje café con blanco, que ha sido recurrente en sus publicaciones recientes.

El cambio llamó la atención porque, aunque en diversas etapas de su carrera ha optado por el cabello corto, no es el estilo que más ha utilizado en los últimos años.

No es la primera vez que la actriz modifica radicalmente su imagen. Durante el rodaje de la película “Ghost”, donde trabajó junto a Patrick Swayze, llevó un estilo de cabello corto que se convirtió en referencia de la época.

Más adelante, para el filme “G. I. Jane”, decidió raparse completamente como parte de la transformación de su personaje.

El reciente cambio de look de Demi Moore se suma a estas transformaciones que han marcado distintas etapas de su trayectoria en el cine.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.