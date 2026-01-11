Superó a Ethan Hawke: perrito gana premio Astra 2026 a mejor actuación de terror; aquí su historia

GENERANDO AUDIO...

Indy, ganador a Mejor Actuación en Premios Astras 2026. Foto: Getty

Este viernes 9 de enero, el perro protagonista del thriller Good Boy, Indy, se consagró en los Astra Film Awards 2026 como el ganador del premio a Mejor Actuación en una película de terror o de suspenso.

El director de thriller, Ben Leonberg, quien también es dueño de Indy, reconoció y reflexionó sobre la estatuilla.

Estamos profundamente agradecidos de que se haya reconocido el trabajo de Indy en una película en la que él ni siquiera sabía del todo qué estaba haciendo

Actores y actrices que fueron derrotados por Indy

En la misma categoría, varios actores y actrices con trayectoria y reconocimiento en el mundo del cine competían por el premio. En los nombres resaltan Ethan Hawke, Sally Hawkins, Alison Brie, Sophie Thatcher y Alfie Williams.

De esta manera, Indy se convirtió en el primer animal que consigue ganar un premio relacionado a la actuación en una categoría oficial.

¿De qué trata el thriller y qué otras nominaciones tuvo?

Good Boy es una thriller de terror psicológico que trata sobre Indy quien, tras mudarse con su dueño Todd a una casa rural, percibe fuerzas sobrenaturales que acechan en la oscuridad, entidades que su humano no ve y que amenazan su vida. La historia explora la profunda conexión humano-animal y el terror desde la mirada del perro, quien percibe el peligro a través de sus sentidos, mientras su dueño se debilita por una enfermedad.

Además de la estatuilla que Indy ganó, Good Boy también fue nominado a Mejor Primera Película y a Mejor Ópera prima.

¿Dónde ver la actuación de Indy?

Good Boy estuvo en cartelera a finales del 2025. Por el momento, el thriller se encuentra en alquiler a través de Amazon Prime Video. Por el momento, te dejamos el adelanto oficial:

