¿Quién es Adriana Toval, periodista que afirma ser la amante del esposo de Ana Bárbara?

Toval cuenta con miles de seguidores. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Adriana Toval es una periodista originaria de Costa Rica que se volvió tendencia en redes sociales tras revelar que es la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara.

Su nombre comenzó a circular después de que ella difundiera audios en los que, supuestamente, se escucha al empresario hablar sobre su relación personal, lo que desató polémica en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con Toval, nunca quiso hacerle daño a Ana Bárbara, es por ello que no confesó mantener dicha relación cuando esta empezó.

¿Quién es Adri Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara?

Adri Toval, como es conocida en redes, es una periodista de entretenimiento que se describe como “especialista en la crónica rosa y en contextualizar”, además de guionista y especialista en storytelling.

Su contenido se centra principalmente en analizar noticias de la farándula y la vida pública de celebridades, un estilo con el que dice en su contenido, busca diferenciarse al ofrecer comentarios propios sobre los temas que aborda.

Entre los tópicos de los que más suele hablar es la polémica que mantiene Cazzu con su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como de Shakira y Rauw Alejandro.

La comunicadora cuenta con más de 71.5 mil suscriptores en Youtube y 25 mil seguidores en Instagram. Debido a que creó una comunidad fuerte en la web, ha colaborado con periodistas como Jordi Martín y Javier Ceriani, conocidos por cubrir noticias de celebridades.

¿Qué decían los audios que reveló Adri Toval, presunta amante del esposo de Ana Bárbara?

La controversia comenzó cuando la periodista costarricense Adriana Toval difundió en redes sociales varios audios que, según afirmó, corresponderían a conversaciones privadas con Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara.

En las grabaciones, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales y programas de espectáculos, presuntamente se escucha al empresario hablar sobre su situación sentimental y mencionar problemas en su matrimonio.

En uno de los fragmentos difundidos, incluso se le oye decir que tanto él como la intérprete buscarían su libertad, lo que encendió las especulaciones sobre una posible ruptura.

Otro de los audios revela que Muñoz considera que “su relación funcionaría con Ana si no tuviera a sus hijos”. Asimismo, el hombre menciona que quiere quedarse con la casa de la cantante y que ésta es depresiva.

La filtración provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios comenzaron a debatir sobre la supuesta relación entre Muñoz y Toval. La periodista también aseguró públicamente que llegó a desarrollar sentimientos por el empresario, pese a que él mantenía una relación con la artista.

Tras la difusión del material, el esposo de Ana Bárbara respondió a las acusaciones y advirtió que podría emprender acciones legales, señalando que los audios habrían sido difundidos sin su consentimiento.

