“Violentas mariposas”: la película que explora la frustración ante la injusticia en México

La cinta puede verse en cines desde este 12 de marzo. Foto: Especial

La cinta mexicana “Violentas mariposas” nació de la inconformidad y la desesperación que vivimos todos los mexicanos en torno a la injusticia en nuestro país, la impunidad y el estado permanente de inseguridad, señaló el director Adolfo Dávila.

La historia gira en torno a Eva, interpretada por Diana Laura; y Víktor, personificado por Alejandro Porter, quienes son dos jóvenes que creen en la justicia, una legal y otra más radical, pero que una termina por dominar a la otra tras un suceso trágico.

Dávila dijo que las dos vías existen, de ahí el cuestionamiento de la cinta y la premisa de cuando la justicia está ausente “la venganza es un acto de fe”.

Los personajes principales muestran rasgos distintos, pero justo esa confrontación ideológica hace que el espectador “cuestione esa realidad”, señaló el director.

¿Qué hay detrás del mensaje de “Violentas mariposas”?

El cineasta mencionó que la película lleva más de un año en festivales, donde ha tenido una buena recepción, pero ahora se enfrentará al “público real”.

“No es una comedia romántica, no es una historia ligera, es algo para a ir a recibir un shock, pero a la vez también para tener una catarsis. Y lo que me ha sucedido a lo largo de este año con la audiencia es que ha habido en el resultado una respuesta de liberación”. Adolfo Dávila, director de “Violentas mariposas”

Agregó que después de la tensión que se vive en la película, también hay un momento de alivio.

“El alivio se da a través de una metáfora que es justamente el punto de inflexión de la violencia. Te das cuenta de que hay algo violento dentro de todos nosotros. Pero ¿por qué existe esta violencia dentro de nosotros esencialmente?”, se cuestionó Dávila.

El director destacó que como ciudadanos estamos hartos, porque estamos desesperados de la realidad que nos ha sido impuesta, pero que a través de la ficción, “tienes un espacio para liberar esa furia”.

Por otro lado, sobre si es necesario este tipo de películas con este mensaje, su respuesta fue contundente, porque le gusta que el cine lo haga cuestionarse.

“Me gusta el cine que me hace pensar, que me mueve, que me haga sufrir o llorar o reír, pero que me mueva emociones. No me gusta el cine superfluo y nada más de mero entretenimiento”. Adolfo Dávila, director de “Violentas mariposas”

El filme “Violentas mariposas” se estrenará en las salas del país a partir de este jueves 12 de marzo de 2026.

