Tiktok se apodera de Las Vegas con el Live Fest 2026; reunirá a 800 creadores de contenido

Live Fest 2026 será este 12 de febrero en Las Vegas. Foto: Getty Images|Ilustrativa

El Live Fest 2026, evento enfocado en reconocer a creadores de contenido que realizan streaming en TikTok, se llevará a cabo este 12 de febrero en el Planet Hollywood de Las Vegas, Nevada, donde casi 800 creadores de todo el mundo están convocados para la gala principal.

A diferencia de otros eventos como los TikTok Awards, el Live Fest premia específicamente a quienes transmiten en vivo y desarrollan comunidades en distintas áreas como videojuegos, baile, canto, ventas de artículos, envío de regalos virtuales y hasta fandoms de artistas, como el Army de BTS.

Entre los participantes se encuentra la creadora mexicana Angy Solorio, quien se presentará en el mismo escenario que la cantante Demi Lovato.

Live Fest busca reconocer a creadores que construyen comunidades globales

Los creadores que participan en el Live Fest se caracterizan por realizar transmisiones en vivo durante largos periodos, lo que les ha permitido formar comunidades de millones de usuarios y posicionarse entre los contenidos más vistos a nivel mundial.

Se espera que la ceremonia sea una celebración tanto presencial como digital. En la edición anterior, el evento registró la participación de 3.5 millones de usuarios a nivel global.

Creadores comparten experiencias y mensajes de motivación previo al Live Fest

Foto: David Rubí

Antes de la premiación, se realizó un encuentro entre creadores de contenido donde compartieron casos de éxito y mensajes de empoderamiento. Durante este espacio, se destacó que 150 millones de cuentas han sido recompensadas mediante el programa de monetización de la plataforma a nivel mundial.

Los organizadores invitaron a las personas interesadas a sumarse a la creación de contenido en vivo y aprovechar las oportunidades disponibles en la plataforma.

También se mencionaron casos como los de Hannara y Cecil Jee, quienes se han convertido en figuras reconocidas dentro de la comunidad digital.

Foto: David Rubí

Creadores destacan oportunidades laborales y crecimiento en TikTok Live

Entre los participantes estuvo SL Rockfish, quien compartió que lleva dos semanas jubilada, pero continúa generando contenido a través de la cuenta @englishmakesnosense, donde explica reglas gramaticales del idioma inglés a millones de usuarios.

Por su parte, la creadora Ryssi, quien viajó desde Asia, compartió su experiencia al desarrollar su propio proyecto en redes sociales, lo que le permitió convertirse en responsable de su propio emprendimiento digital. También destacó la importancia de entender a las audiencias como comunidades activas.

Actividades y convivencia previo a la ceremonia de Live Fest 2026

Foto: David Rubí

Como parte de las actividades previas, los creadores participaron en dinámicas, encuentros y un almuerzo donde intercambiaron experiencias, consejos y objetivos relacionados con la creación de contenido en vivo.

Las actividades continuarán de forma paralela a la ceremonia principal del Live Fest 2026, que promete interacción digital con usuarios de distintas partes del mundo.

