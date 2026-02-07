Alertan por falsas ofertas de trabajo en Profeco difundidas en TikTok

GENERANDO AUDIO...

Con falsas ofertas de trabajo en Profeco que son publicadas en TikTok, los delincuentes han encontrado la manera de obtener datos personales de sus víctimas, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cómo engañan con falsas ofertas de trabajo en Profeco?

De acuerdo con la procuraduría, a través de TikTok se han publicado videos en donde se ofrecen vacantes dentro de la Profeco. Entre las presuntas áreas para las que, falsamente, se solicitan se encuentra:

Ingeniería

Administración

Laboratorio

Enfermería

Choferes

Informática

Comunicación

Las falsas vacantes de trabajo prometen sueldos desde los 13 mil pesos hasta superar los 28 mil pesos, dependiendo, presuntamente, el área a la que se vaya a ingresar.

Por ello, la Profeco destacó que la institución no hace ofertas de trabajo a través de ese tipo de cuentas e hizo un llamado a la población para:

No caer en engaños

Evitar compartir información personal con cuentas no verificadas

La Profeco enfatizó que la ciudadanía interesada solo recurra a información a través de canales oficiales.

Más falsas vacantes en el gobierno y empresas privadas

Además de alertar por las falsas ofertas de trabajo en Profeco, también se alertó por otras, que de igual forma son mentira, para ingresar a instituciones como:

Pemex

IMSS

Inapam

Guardia Nacional

INEGI

SEP

FGR

Sin embargo, las instituciones de gobierno no son las únicas que son utilizadas por los delincuentes como gancho, pues la Profeco también alertó por falsas ofertas de trabajo para empresas privadas, la mayoría cadenas reconocidas a nivel nacional.

Por lo que la Profeco, reiteró el llamado a evitar caer en esos engaños que surgen desde cuentas falsas y que, bajo engaños y promesas de empleo, consiguen información personal de las víctimas poniéndolas en riesgo.

