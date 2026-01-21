Hombres armados “levantan” a la tiktoker Nicholette en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Nicholette, era conocida en redes por conducir una Cybertruck lila

La jornada de violencia en Culiacán registrada este martes dejó como saldo la privación ilegal de la libertad de la tiktoker Nicholette, así como ataques armados contra dos domicilios y la suspensión de clases presenciales en una secundaria de Navolato, ante el temor por la inseguridad.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 15:55 horas se recibió una llamada al 911 alertando sobre el secuestro de Nicholette, joven conocida en redes sociales por conducir una Cybertruck Tesla color lila, vehículo que la hizo popular en plataformas digitales.

La privación de la libertad ocurrió en una plaza comercial ubicada en las calles San Esteban y avenida Tachichilte, en el sector Isla Musala, donde hombres armados interceptaron a la joven y la obligaron a subir a otro vehículo para llevársela con rumbo desconocido.

Privación de la libertad de Nicholette en Culiacán

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiales acudieron al sitio, confirmaron el hecho y localizaron la Cybertruck abandonada en las inmediaciones.

Las autoridades informaron que los presuntos responsables viajaban en un Nissan Versa blanco, con placas sobrepuestas correspondientes a un vehículo con reporte de robo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero de la víctima.

Se reportan dos hechos violentos de manera simultánea al de Nicholette

Ataques armados generan alarma en el sector Las Quintas

Casi de , se reportaron ataques armados contra al menos dos inmuebles en el sector Las Quintas, lo que provocó alarma entre los vecinos.

Uno de los hechos ocurrió en una residencia de la calle Belisario Domínguez, donde un grupo armado lanzó un artefacto explosivo de fabricación artesanal contra el portón del domicilio, causando daños materiales.

El estallido se escuchó a varios kilómetros, pero no hubo personas lesionadas, ya que la vivienda estaba deshabitada. Peritos de la Fiscalía General del Estado localizaron fragmentos del artefacto mientras la zona permanecía acordonada.

Inseguridad obliga a clases virtuales en secundaria de Navolato

En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, la inseguridad llevó a madres y padres de familia a colocar candados en la Secundaria Técnica No. 51, impidiendo las clases presenciales y optando por la modalidad virtual como medida preventiva.

La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, reconoció que al menos seis comunidades rurales del estado no han podido regresar a clases presenciales por temas de inseguridad.

En el último reporte, la dependencia informó que 84% de las escuelas en Sinaloa mantiene asistencia presencial, mientras continúan las evaluaciones para un regreso seguro.

