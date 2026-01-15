Timothy Busfield comparece por primera vez ante un juez por presunto abuso sexual infantil

GENERANDO AUDIO...

Timothy Busfield no tiene derecho a fianza. Foto: Reuters

El actor y director Timothy Busfield compareció por primera vez este miércoles 14 de enero ante un tribunal de Nuevo México tras ser acusado de presunto abuso sexual infantil y contacto sexual criminal con un menor.

Durante la audiencia, realizada vía Zoom, el juez determinó que el actor permanecerá en prisión sin derecho a fianza mientras se celebra una nueva audiencia dentro de los próximos cinco días hábiles. Además, se fijó una audiencia preliminar para el 29 de enero.

Busfield no realizó declaraciones durante la breve comparecencia y no se le solicitó presentar una declaración formal.

Acusaciones contra Timothy Busfield

El actor de “The West Wing” se entregó a las autoridades de Nuevo México el pasado martes 13 de enero, luego de que se emitiera una orden de arresto un día antes. Fue ingresado en la cárcel del condado de Bernalillo, en Albuquerque, sin derecho a fianza, informó la fiscalía local.

Según una denuncia penal y una declaración jurada de la orden de arresto, el caso involucra a dos niños gemelos de 11 años, quienes señalaron que el presunto contacto ocurrió cuando tenían 7 y 8 años, durante la producción de la serie “The Cleaning Lady”, de la cadena Fox.

Los hechos habrían ocurrido durante un rodaje

De acuerdo con los documentos judiciales, Busfield fue productor ejecutivo del programa, que se filmó en Albuquerque, y comenzó a dirigir episodios hacia el final de la segunda temporada en 2022.

Uno de los menores declaró que el actor lo tocó en sus partes íntimas por encima de la ropa en múltiples ocasiones durante las pausas de la producción. Su hermano también denunció haber sido tocado, aunque fue menos específico, según la declaración jurada.

La versión de Busfield

En una entrevista para la investigación realizada en noviembre, Busfield reconoció que pudo haber tenido contacto físico con los niños, como hacerles cosquillas o levantarlos, pero aseguró que fue de forma lúdica y con otras personas presentes.

Además, sugirió que las acusaciones podrían estar motivadas por un conflicto con la madre de los menores, quien, según su versión, habría buscado vengarse después de que los productores decidieran reemplazar a los menores en la última temporada de la serie.

La actriz Elodie Yung, estrella del programa, se negó a ser entrevistada por la policía, aunque previamente había mencionado una versión similar ante un investigador privado de Warner Bros. Television, según la declaración jurada.

Busfield se declara inocente

Antes de entregarse a las autoridades, Timothy Busfield, de 68 años, publicó un video en línea en el que afirmó que es inocente y calificó las acusaciones de “mentiras”.

“No les hice nada a esos niños pequeños. Voy a ser exonerado. Lo sé”, dijo en el clip de 45 segundos.

Trayectoria de Timothy Busfield

Busfield es conocido por su papel como reportero de la Casa Blanca en la serie de la NBC “The West Wing” (1999–2006) y como ejecutivo de una agencia de publicidad en la serie de ABC “Thirtysomething”. También participó en la película “El campo de los sueños”.

Está casado con la actriz Melissa Gilbert, expresidenta del Sindicato de Actores de Cine y protagonista de la serie “La pequeña casa en la pradera”.

