¡Tom Holland en México! Sony revela detalles del Fan Event por el lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day

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Tom Holland durante la promoción de la cinta de Spider-Man Foto: Reuters

Tom Holland y los actores de la película de Marvel, Spider-Man: Brand New Day, vendrán a México el próximo lunes 20 de julio para un Fan Event que se llevará a cabo en las instalaciones del parque Aztlán, en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Cabe señalar que el evento será privado, por eso aquí en Uno TV te daremos toda la información sobre cómo poder asistir, así como los detalles del evento.

¿Cómo asistir al Fan Event de Spider-Man: Brand New Day?

A través de las redes sociales de Sony Pictures se ha confirmado el Fan Event de la nueva película de Spider-Man, protagonizada por el actor inglés Tom Holland.

Este evento será privado y se realizará en el Parque Aztlán, donde el acceso comenzará a partir de las 5:00 p.m., mientras que el inicio de la alfombra será a partir de las 8:30 p.m.

Cabe señalar que para poder asistir deberás participar en las dinámicas de Cinemex, Cinépolis, Los 40 Principales, De Estreno y Sony Pictures MX, a partir de este martes 14 de julio.

Asimismo, se indica que, de conseguir una de las entradas, estas cuentan con un código de barras y son intransferibles.

Detalles sobre el evento

Los organizadores del Fan Event de Spider-Man han pedido a los asistentes acudir con ropa abrigada, pues se realizará al aire libre, así como estar preparados para la posibilidad de lluvia.

También compartieron una lista sobre los objetos que no podrán ingresar:

Bebidas alcohólicas

Sustancias ilícitas

Armas

Objetos punzocortantes

Pirotecnia

Envases de vidrio

Artículos que representen un riesgo para los asistentes

También se informa que el personal de seguridad se reserva el derecho de restringir la entrada a otros objetos que consideren un peligro, aunque estos no aparezcan en la lista compartida en redes sociales.

¿De qué tratará Spider-Man: Brand New Day?

La nueva película de Marvel protagonizada por el arácnido llegará a los cines el próximo 29 de julio.

En esta cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, veremos a un Peter Parker como un superhéroe de tiempo completo, lidiando con las consecuencias de la cinta anterior, donde pidió que todos lo olvidaran.

Toda la presión de saber cómo sus amigos siguieron adelante sin él provoca que Peter tenga un cambio incontrolable, pero este puede ser la solución ante la nueva amenaza invisible que pone en peligro a la ciudad que protege.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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