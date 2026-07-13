Steven Spielberg da el último adiós a Sam Neill con un emotivo mensaje: “Nunca será olvidado”

GENERANDO AUDIO...

El cineasta recordó el profesionalismo de Sam Neill. Foto. AFP

Steven Spielberg rindió homenaje a Sam Neill, quien falleció este lunes 13 de julio a los 78 años. Apenas unos meses antes, el actor había anunciado que había superado el agresivo cáncer de sangre que padecía.

A través de un comunicado enviado a diversos medios de comunicación, el director se dijo “entristecido” por la muerte del protagonista de “Jurassic Park” (1993), una de las películas más emblemáticas en la trayectoria de ambos.

¿Qué dijo Steven Spielberg sobre la muerte de Sam Neill?

En su declaración, Spielberg reconoció a los directores Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce quienes eligieron a Neill para los filmes “Sleeping Dogs”, “My Brilliant Career”, “The Final Conflict” y “Dead Calm”. El cineasta aseguró que esas actuaciones influyeron en su decisión de elegirlo para interpretar al doctor Alan Grant en “Jurassic Park”.

El cineasta reconoció que para el filme de ciencia ficción, a Sam le costó mucho trabajo interpretar a un personaje que no era afecto a los niños, cuando, realmente, era un padre cariñoso.

“Me encantó hacer todas las películas de ‘Jurassic Park’ con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de ‘Jurassic Park’ y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans en todo el mundo” Steven Spielberg

“Te querré por siempre, Dr. Alan Grant”: Laura Dern

Por su parte, Laura Dern, quien fue la coprotagonista de Sam Neill en “Jurassic Park” al darle vida a la doctora Ellie Sattler, pareja de Alan Grant en la cinta, también recordó al actor neozelandés.

De acuerdo con Variety, dedicó unas palabras al actor con quien volvió a compartir pantalla en “Jurassic Park III” y, posteriormente, en “Jurassic World Dominion”.

“Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me demostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sutil. Era un verdadero y noble caballero, el galán de mis sueños. Te querré por siempre, doctor Alan Grant”. Laura Dern

Jeff Goldblum también se despide de Sam Neill

Otro de los coprotagonistas de “Jurassic Park” que compartió su último adiós a Sam Neill fue Jeff Goldblum, quien interpretó al doctor Ian Malcolm en distintas cintas de la franquicia.

A través de su cuenta de Instagram, el histrión compartió distintos fotogramas en los que, junto a Laura Dern, aparece junto a Neill.

“Comienza la próxima gran aventura. Con amor, siempre y para siempre”, escribió en su cuenta.

Otros actores que han recordado el legado de Sam Neill son Cillian Murphy, con quien compartió créditos en la aclamada serie “Peaky Blinders”.

Por su parte, Nicole Kidman, con quien trabajó en la cinta “Dead Calm”, además de estar muy triste por su fallecimiento, destacó su amabilidad e inteligencia.

Asimismo, Colin Trevorrow, director de “Jurassic World” y “Jurassic World: Dominion”, describió al actor “como un hombre de gran profundidad espiritual y una hermosa personalidad”.

“Fue un amigo y colaborador en momentos difíciles, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos. Lo recordaré por su serenidad, su amor por el vino y la calma y seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días se tiene la oportunidad de entablar amistad con una leyenda. Eternamente agradecido”. Colin Trevorrow

¿De qué murió Sam Neill?

Sam Neill murió este lunes 13 de julio de forma “repentina e inesperada” en Sidney, Australia a los 78 años, según indicó su familia en un comunicado. Hasta el momento, no se han indicado las causas exactas de su fallecimiento.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida“, indicó la nota, sin brindar detalles sobre las causas de su muerte.

Al momento, no se han detallado las causas específicas de muerte de Sam Neill; sin embargo, su familia aclaró que, al momento de su fallecimiento, estaba libre de cáncer.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam seguía libre de cáncer“, precisó la familia en su comunicado oficial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.