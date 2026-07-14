Emma Coronel, esposa del “Chapo” Guzmán, impactó al aparecer en el escenario del Bélico Fest 2026

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Emma Coronel asistió al evento como invitada VIP. Foto: AFP | Ilustrativa

Emma Coronel, esposa de Joaquín “Chapo” Guzmán, llamó la atención en redes sociales tras aparecer en el escenario del Bélico Fest 2026, realizado el pasado 12 de julio en Los Ángeles, California.

Coronel, quien actualmente se desempeña como modelo e influencer, asistió como invitada VIP de la marca de ropa April Black Diamond, lo que le permitió acceder al backstage e, incluso, subir al escenario para dirigir unas palabras al público.

Captura: emma.coronel.official Instagram

“¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa, Durango, Michoacán, Jalisco y Guerrero?”, dijo al tomar el micrófono, provocando una respuesta efusiva de los asistentes.

Captura: emma.coronel.official Instagram

La firma April Black Diamond fue la encargada de vestir a Emma Coronel durante el evento. No es la primera vez que la esposa del “Chapo” Guzmán colabora con la marca, pues anteriormente participó con ella durante la Semana de la Moda de Milán 2024.

Emma Coronel compartió imágenes desde el backstage

En sus historias de Instagram, Emma Coronel publicó fotografías y videos en los que aparece junto a Mariel Colón, quien además de ser su amiga también fue parte de su defensa legal.

Captura: emma.coronel.official Instagram

Asimismo, difundió clips del festival en los que se observa al cantante Gerardo Ortiz interpretando algunos de sus temas mientras ella baila desde el backstage.

Por su parte, April Black Diamond compartió varios videos en sus redes sociales donde se aprecia a Emma Coronel y Mariel Colón durante su preparación para el evento, mientras eran maquilladas y trasladadas a un espacio exclusivo.

En las publicaciones de la marca también se aprecia que Mariel Colón tomó el micrófono para interpretar un tema ante el público.

Captura: emma.coronel.official Instagram

¿Qué es el Bélico Fest?

El Bélico Fest es un evento dedicado a la música regional mexicana, con énfasis en géneros como los corridos bélicos, corridos tumbados, sierreño, banda y norteño.

El evento reúne a miles de seguidores y a destacados exponentes del género en Estados Unidos, donde continúa expandiéndose.

En su edición más reciente en el BMO Stadium, de Los Ángeles, el lineup estuvo integrado por Tito Double P, Gerardo Ortiz, OhGeesy, Clave Especial, Chuyin, Régulo Caro, Línea Personal, entre otros, así como una aparición especial de Santa Fe Klan.

El Bélico Fest tendrá una segunda fecha, programada para el próximo 29 de agosto, en el PayPal Park, en San José, California,

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