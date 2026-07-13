Martha Figueroa rompe el silencio sobre la polémica de Pedro Sola: “No es una cuestión de edad”

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La conductora no justificó los hechos. Foto: AFP

Martha Figueroa reaccionó a las disculpas que ofreció Pedro Sola tras la polémica que generaron sus comentarios sobre los espacios para perros (pet-friendly) realizados en televisión abierta y aseguró que la edad no justifica ese tipo de declaraciones, luego de que el conductor argumentara que pertenece a una generación con una visión distinta sobre las mascotas.

“Así ha sido siempre… entonces no, no es una cuestión de edad”. Martha Figueroa, actriz y conductora

Las declaraciones de la conductora de espectáculos llegan días después de que el conductor de Ventaneando fuera señalado en redes sociales y por organizaciones defensoras de los animales por expresar que le gustaría aventar un trozo de “carne envenenada” a perros que se encuentran en espacios públicos.

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre las declaraciones de Pedro Sola?

Martha Figueroa fue cuestionada ayer, 12 de julio por diversos medios de comunicación sobre las disculpas de su excompañero de Ventaneando, quien aseguró que su edad influyó en la manera en la que expresó su opinión. Sin embargo, la actriz rechazó ese argumento y dejó claro que, en su opinión, no se trata de una cuestión generacional.

“No, hay gente de cien años que es listísima… Pedro es así desde hace treinta años y así ha sido siempre. Entonces no, no es una cuestión de edad”. Martha Figueroa, actriz y conductora

Figueroa recordó que conoce a Pedro Sola desde hace décadas, pues ambos formaron parte del elenco original de Ventaneando en 1996, junto con Pati Chapoy y Juan José “Pepillo” Origel.

Por otra parte, la conductora comentó en otra entrevista a la prensa local, que cuando una figura pública comete un error debe asumir las consecuencias y ser cuidadosa con sus declaraciones.

“La funa es la funa y cuando te equivocas tienes que aguantar vara, no hay de otra. También es importante pedir disculpas, lo malo es que a veces las disculpas son peor que el error, entonces es un círculo que no terminas… hay que tener ahora mucho cuidado, hay que ser muy responsable de lo que se dice”. Martha Figueroa, actriz y conductora

Sobre la continuidad de Ventaneando, Martha Figueroa señaló que la permanencia del programa depende de la audiencia. “Si la gente lo sigue viendo, lo sigue buscando, pues qué hacemos”.

Cronología de la controversia de Pedro Sola por comentarios violentos contra los perros

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

La controversia comenzó cuando Pedro Sola expresó durante una emisión de Ventaneando que no tolera a los perros en espacios públicos y lanzó comentarios sobre darles “carne envenenada” o disparar a los dueños que los pasean en carriolas.

Tras las críticas, el conductor ofreció una disculpa pública y reconoció que sus palabras fueron un error. No obstante, también señaló que creció en una época en la que las mascotas no eran vistas como integrantes de la familia, argumento que generó nuevas críticas entre usuarios de redes sociales y derivó en un pronunciamiento de la PAOT de la Ciudad de México, que advirtió que ese tipo de expresiones pueden contribuir a normalizar el maltrato animal.

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