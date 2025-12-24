GENERANDO AUDIO...

Trump calificó al presentador Stephen Colbert como un desastre patético. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra los programas de comedia nocturnos y las cadenas de televisión, a las que volvió a amenazar con retirarles sus licencias de transmisión, al considerar que mantienen una cobertura negativa en su contra.

El republicano también utilizó un tono que algunos internautas calificaron como “particularmente hostil” para exigir la cancelación del programa del actor y comediante Stephen Colbert, transmitido por CBS, a través de un mensaje publicado la noche del martes en su red social Truth Social.

Amenaza de retirar licencias a cadenas de televisión

El presidente reiteró su postura contra los medios de comunicación tradicionales. “Si los noticieros y programas nocturnos de las cadenas son casi 100% negativos respecto al presidente Donald J. Trump, MAGA y el Partido Republicano, ¿no deberían revocarse sus valiosas licencias de transmisión? Yo digo que sí”, escribió.

Trump, de 79 años, ya había realizado amenazas similares en el pasado, acusando a las cadenas de mantener un sesgo anticonservador.

Trump exige cancelar el programa de Stephen Colbert

En su publicación, Trump afirmó que la cadena “debería sacarlo YA, es lo único humano que se puede hacer”, al tiempo que calificó al presentador como un “desastre patético”. El mandatario empleó el verbo en inglés “put to sleep”, expresión que suele utilizarse para referirse al sacrificio de animales.

CBS ya había anunciado previamente que el programa nocturno conducido por Colbert concluirá en el mes de mayo, decisión que generó reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático.

Oposición denuncia censura y presión política

La decisión de poner fin al programa de Colbert fue señalada por opositores del mandatario como un acto de censura. En meses recientes, Trump logró que Paramount, empresa matriz de CBS, aceptara pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con el programa “60 Minutes”, en la que alegó que una entrevista con la entonces candidata demócrata Kamala Harris fue editada para favorecerla.

Además, el fin de semana pasado, la nueva editora jefe de la cadena, Bari Weiss, canceló a último momento la transmisión de un reportaje sobre la megacárcel en El Salvador a la que el gobierno estadounidense ha enviado migrantes indocumentados.

Cambios en el panorama mediático de EE. UU.

Otras cadenas también han estado bajo escrutinio. ABC suspendió de manera temporal a Jimmy Kimmel, conductor de su programa nocturno, antes de reincorporarlo y extender su contrato hasta mediados de 2027.

Trump ha reiterado su intención de transformar el panorama mediático estadounidense. Como parte de esta estrategia, colocó a uno de sus aliados, Brendan Carr, al frente de la Federal Communications Commission (FCC), el regulador audiovisual del país.

Carr generó controversia recientemente durante una audiencia en el Congreso al señalar que “la FCC no es formalmente una agencia independiente”, lo que abrió el debate sobre una posible alineación del organismo con las prioridades políticas de la Casa Blanca.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.