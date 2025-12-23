Trump conducirá la gala del Centro Kennedy como anfitrión principal

GENERANDO AUDIO...

La gala del Centro Trump Kennedy se lleva a cabo cada año. Foto: Reuters

Donald Trump será el anfitrión principal de la gala anual del Trump-Kennedy Center, uno de los eventos culturales más relevantes en Estados Unidos, dedicado a reconocer trayectorias destacadas en el entretenimiento y las artes escénicas.

La participación fue confirmada por el propio Trump, quien conducirá la ceremonia y presentará a los homenajeados durante el evento, que será transmitido por televisión y plataformas de streaming, con alcance nacional e internacional.

Una de las galas culturales más importantes de EU

La gala del Trump-Kennedy Center se realiza cada año en Washington D. C., y reconoce a figuras cuya carrera ha tenido un impacto duradero en la cultura estadounidense. La gala suele reunir a artistas, líderes culturales y representantes del ámbito político.

La ceremonia se ha consolidado como uno de los principales escaparates de recaudación de fondos y culturales del país, con presentaciones especiales y homenajes a galardonados.

El papel de Trump en la ceremonia

Trump fungirá como maestro de ceremonias. Su participación representa una presencia inusual de un presidente estadounidense en la conducción directa de una gala cultural de este nivel.

El anuncio ha generado atención por el peso simbólico de su intervención en un evento históricamente ligado a la institucionalidad cultural del país.

¿Quiénes serán los homenajeados?

En esta edición, el Centro Kennedy reconocerá a Sylvester Stallone, Michael Crawford, KISS, George Strait y Gloria Gaynor, figuras con trayectorias influyentes en el cine, la música y el teatro.

La gala será observada tanto por sus reconocimientos artísticos como por el contexto político y mediático que rodea la participación de Trump.

