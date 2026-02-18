“¡Detente, jochis!” Turbulence presenta a la nueva Burrita Burrona

GENERANDO AUDIO...

Turbulence anuncia nuevos proyectos. Foto: Getty Images

A través de su canal de YouTube, Turbulence anunció el inicio de la “Nueva era del Multiverso 69”, con un adelanto donde confirmó que el concepto continuará bajo su dirección creativa.

En el video, abordó la salida de Burrita Burrona con un mensaje directo a Momo Guzmán:

“Ya tomaste esa decisión… yo no te puedo detener”. Turbulence Queen

Además, presentó oficialmente al nuevo integrante que dará vida a la renovada Burrita. Se trata de Antonio Campos, conocido en el mundo drag como Hiromi.

El adelanto también mostró el regreso de personajes como Mamá Mel y Loberrima, ahora con una reinterpretación dentro del llamado “Multiverso 69”.

Turbulence ha señalado que mantiene los derechos de autor de los personajes originales, lo que le permite continuar con el proyecto y reinventarlo.

Momo Guzmán presenta “Las Reales”

Por su parte, Momo Guzmán también anunció el arranque de su nuevo proyecto llamado “Las Reales”. El creativo confirmó que estará acompañado por dos personajes: Romina Rocky Real y Rosaura Rica Real.

En publicaciones previas, Guzmán aseguró que su salida se debió a presuntas irregularidades en pagos y a la intervención de una tercera persona que afectó la relación profesional.

La batalla por el rating en redes sociales

La nueva etapa marca el fin del dueto original, pero abre una competencia directa por audiencia en YouTube e Instagram.

El anuncio simultáneo de ambos proyectos ha generado expectativa entre seguidores. En redes sociales, los fans ya comparan propuestas, elencos y estilo de contenido.

El 23 de febrero se prevé que Turbulence revele más detalles de su nueva fase. Mientras tanto, la atención está puesta en quién logrará conquistar más visualizaciones en esta nueva batalla digital.

