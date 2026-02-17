Con máscaras y colas: viralizan videos de Therians en diversos estados de México

GENERANDO AUDIO...

Videos de supuestos “therians” en México. Foto ilustrativa: Getty Images

En redes sociales han comenzado a compartirse videos en los que se pueden ver a “therians”, jóvenes que llevan puestas máscaras de diferentes animales, en algunos estados de México.

Therians aparecen en algunos estados de México

Además de Argentina, en algunos estados de México también han comenzado a aparecer “therians”, o al menos así lo muestran varios videos que se han hecho virales, en los que se observa a estos jóvenes usando máscaras de distintos animales.

Por ejemplo, en el Parque Las Riberas, en Culiacán, Sinaloa, captaron a dos “therians” jugando en el pasto, saltando entre los árboles, mientras otras personas pasaban a su alrededor algo sorprendidos por lo que estaban viendo.

Los jóvenes llevaban puestas máscaras y colas de animales, mientras corrían y saltaban en cuatro patas, empujándose y correteándose sin importarles que los vieran otras personas.

Pero el video que ha llamado más la atención, es el de un supuesto “therian” vestido como cocodrilo en Navojoa, Sonora.

En la grabación se observa a un joven acostado sobre el suelo, bocabajo, cubriéndose la cara y cuello con una tele oscura mientras lleva sobrepuesta una cabeza de reptil.

¿Qué son los “therians”?

Los “therians” son personas que se identifican, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano; es decir, con una especie distinta al ser humano. El concepto no implica una transformación física, sino una forma de identidad interna.

El término “therian” deriva de “therianthropy”, palabra que tiene raíces en el griego:

Thērion, que significa “bestia” o “animal salvaje”

Anthropos, que significa “humano”

Literalmente, se traduce como “humano-animal”

Aunque la idea de vínculos entre humanos y animales aparece en mitologías antiguas y tradiciones culturales, la identidad “therian” como comunidad contemporánea surgió en la década de los noventa en foros de internet, principalmente en Estados Unidos.

Por ahora, son más los memes que los videos que se han vuelto virales sobre los “Therians” en México. Y aunque en redes sociales se han compartido supuestos eventos para que se reúnan estos jóvenes que utilizan máscaras de animales, hasta el momento no se ha confirmado ninguno de ellos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.