Video: soldado colombiano resulta herido tras impacto de rayo en Popayán

Soldado sufre descarga eléctrica por rayo en Popayán. Foto: Archivo/Gettyimages

Un soldado del Ejército de Colombia resultó herido luego de ser alcanzado por un rayo en el Cantón General José Hilario López, ubicado en la ciudad de Popayán, en Colombia.

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento posterior a la descarga eléctrica que afectó al uniformado mientras cumplía funciones dentro de la instalación militar.

Soldado brindaba seguridad a un helicóptero militar

De acuerdo con el reporte oficial, el elemento se encontraba prestando seguridad a un helicóptero militar cuando ocurrió la descarga eléctrica.

Además del impacto que lesionó al soldado, la aeronave también presentó averías derivadas del fenómeno natural.

Las autoridades militares informaron que el uniformado recibió atención médica inmediata tras el incidente.

Reportan al militar estable

Según los informes preliminares, el soldado fue trasladado para recibir atención especializada y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado del helicóptero ni sobre las condiciones meteorológicas exactas al momento del incidente.

El Ejército colombiano no ha informado si se abrirá alguna investigación adicional, más allá del reporte oficial sobre los daños y la atención brindada al elemento afectado.

