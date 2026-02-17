Video: con cuchillo en mano, mujer asalta a joven en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Asalto con cuchillo en Guadalajara; mujer despoja a joven. Foto: Getty

La inseguridad volvió a quedar al descubierto en Guadalajara, luego de que cámaras de vigilancia captaran el momento en que una mujer intercepta a un transeúnte. Tras amenazarlo con un arma blanca, lo despoja de sus pertenencias para luego escapar en bicicleta.

El hecho ocurrió en el cruce de Cocuixtle y Aceituna, en el fraccionamiento Las Torres, a unos metros del Mercado de Abastos de Guadalajara, una de las zonas comerciales más activas de la ciudad. El atraco se suscitó el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 20:58 horas.

En el video, que ya circula en redes sociales, se observa cómo la agresora aborda a la víctima en plena vía pública y, tras cometer el robo, huye rápidamente pedaleando, sin que haya presencia policial inmediata en el sitio. De igual forma, antes del robo, se observa a una mujer corriendo de prisa, como si huyera de la asaltante.

Vecinos y comerciantes de la zona señalan que los asaltos son cada vez más frecuentes y cuestionan la efectividad de los operativos de vigilancia. Aseguran que, pese a la instalación de cámaras, patrullajes anunciados y promesas de reforzamiento de seguridad, los delitos continúan ocurriendo incluso a plena luz del día.

