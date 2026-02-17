GENERANDO AUDIO...

Repartidor de UPS huye de pavos salvajes en Connecticut. FOTO: Getty

Un repartidor de UPS fue captado en video mientras huía aterrorizado de dos pavos salvajes en un vecindario de Connecticut, Estados Unidos. El momento ocurrió mientras realizaba entregas casa por casa y quedó grabado por un vecino.

En las imágenes del pasado 13 de febrero, se observa al trabajador correr de una puerta a otra para evitar a las aves. Durante la escena, se le escucha gritar: “¡Dios mío! Tengo 40 años, no puedo con esto”, mientras intenta esquivar a los animales que lo siguen por la calle.

'They're so mean!': UPS driver trying to make deliveries in Branford, Connecticut stalked by a pair of wild turkeys pic.twitter.com/ubF1e6mUyB — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) February 15, 2026

El video muestra cómo los pavos salvajes caminan detrás del empleado de UPS, obligándolo a cambiar de dirección varias veces. El repartidor intenta mantener distancia, pero las aves continúan acercándose mientras él busca refugio en los accesos de las casas y en el propio camión repartidor..

La escena se volvió llamativa por la reacción del trabajador, quien, visiblemente nervioso, corre para evitar el contacto con los animales. El clip circula en redes por lo inusual del momento y la frase que lanzó en medio del susto.

Hasta ahora, no se reportaron personas lesionadas ni daños durante el incidente. El video simplemente dejó una escena inesperada en plena jornada de entregas.

