Video pudo alertar sobre accidente en que murió el cantante Yeison Jiménez, según usuarios de redes

Yeison Jiménez falleció en un accidente de avioneta. Foto: AFP

Este sábado, seis personas fallecieron luego de que una avioneta se estrellara poco después de despegar, en el centro de Colombia. En ella viajaban seis personas, incluido Yeison Jiménez, cantante de música ranchera.

Sin embargo, en redes sociales, circula un video en el que Wiesman Mora, quien viajaba en la avioneta, muestra imágenes antes del despegue. En la historia de Instagram, se observa que el piloto estaba ocupando el celular. Tras ello, usuarios señalaron que esa acción pudo influir en el trágico accidente.

Varios videos muestran los últimos minutos con vida de Yeison Jiménez

Por medio de distintos videos, se pueden presenciar los que habrían sido los últimos minutos de la vida de Yeison Jiménez, antes del accidente en la avioneta, la cual se dirigía a Medellín. El cantante tenía un concierto programado en Marinilla.

Incluso, en uno de los videos se observa al público que ya esperaba a Yeison Jiménez en su concierto. Ahí, los asistentes fueron notificados del deceso del cantante.

De igual manera, en una tienda de productos boyacenses, Jiménez y sus acompañantes compraron varios productos antes del accidente. Incluso, encargados aseguraron que se tomaron una foto con el cantante.

De igual manera, en otro de los videos, se observa a Yeison Jiménez y a sus acompañantes ya arriba de la avioneta, consumiendo parte de los productos que habrían comprado.

Por último, otro video muestra el momento en el que la avioneta se estaba incendiando. En él, se puede observar el área acordonada y varias personas alrededor.

