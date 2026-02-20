Tecate Emblema 2026: los artistas que emocionaron… y los que desataron críticas

GENERANDO AUDIO...

El Tecate Emblema regresa el próximo 16 y 17 de mayo con un cartel que mezcla nostalgia (con la presencia de los Jonas Brothers) pop internacional y nacional.

Este año el Tecate Emblema apostó por nombres ligados a los años 2000 y 2010; pues la icónica boyband, Jonas Brothers encabezan la lista como uno de los actos más esperados; asimismo el exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson volverá a presentarse ante el público mexicano como parte de su etapa solista.

Otra aparición que llamó la atención fue la de Paris Hilton, quien suma su faceta como DJ al cartel del festival. En la programación también figura Gloria Trevi, cuya presencia no pasó desapercibida tras el anuncio oficial.

A continuación, te dejamos la lista completa de los artistas que estarán:

Alan Navarro

Alanis Yuki

Along

Bruses

Cazzu

Christian Chávez

Emjay

Faz

Gloria Trevi

Gottmik

Hercules & Love Affair

Ivana

Joaquina

Jonas Brothers

Jotdog

Juan Duque

Juliana

Kenia Os

Lola Índigo

Lost Frequencies

Louis Tomlinson

LP

Mika

NSQK

Orville Peck

Paris Hilton (DJ Set)

Pedro Sampaio

Rafa Pabón

RuPaul

Santos Bravos

Sech

Zara Larsson

Tunden a Tecate Emblema por presencia de Gloria Trevi y lo comparan con ediciones pasadas

Foto: Cuartoscuro

Minutos después de publicarse el cartel, en la sección de comentarios, comenzaron a circular opiniones divididas. Mientras algunos celebraron el enfoque generacional del festival, otros cuestionaron la selección principal y compararon esta edición con la del año pasado.

La inclusión de Gloria Trevi molestó a varios usuarios, pues de acuerdo con estos, ponerla en a nivel de los Jonas Brothers no es correcto. En redes sociales abundan comentarios como: “Gloria Trevi, salte de ahí, esa no es tu familia”, “quiten a la tratante si no, no voy”.

Aunado a ello, los internautas también compararon esta edición con la pasada, que según ellos “fue la mejor”:

“Pasamos de tener a artistas como Sam Smith, Måneskin, Marshmello, Calvin Harris, Christina Aguilera y Nelly Furtado a Gloria Trevi de protagonista, vamos cada vez peor”. Comentario en Instagram

¿Cuánto van a costar los boletos para el Tecate emblema?

Aunque el festival aún no publica costos oficiales, versiones difundidas en redes señalan que los abonos podrían tener los siguientes costos:

General: 2 mil,895.4

Comfort Pass: 4 mil,891.8

Banamex Plus: 6 mil,522.4

Aeroméxico Club Pass: 18 mil,600

La preventa bancaria está programada para el 25 de febrero, seguida por la venta general al día siguiente a través de Ticketmaster. Cabe destacar, que de acuerdo a los nuevos lineamientos de la Profeco, la boletera deberá dar a conocer los precios del Tecate Emblema, máximo el 24 de febrero.

