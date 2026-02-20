La “regla de 3” vuelve a estremecer al mundo del entretenimiento: ¿qué celebridades murieron?

GENERANDO AUDIO...

Una vez más, el mundo del espectáculo y entretenimiento volvió a verse sacudido por la famosa “regla de 3”, mito que señala que, cuando un famoso o figura pública muere, le sigue el deceso de otras dos celebridades.

Esta semana, se registraron los fallecimientos de dos actores y un compositor, quienes, por su talento, destacaron y marcaron tendencias en la cultura pop.

La “regla de 3”: ¿qué celebridades fallecieron esta semana?

Robert Duvall, actor de “El Padrino” y “Apocalipsis Ahora”

Robert Duvall, actor de filmes como “El Padrino” y “Apocalipsis Ahora” e ícono de Hollywood, falleció el domingo 15 de febrero en su casa, a los 95 años.

La noticia fue dada a conocer un día después, por su esposa, a través de una publicación en la cuenta de Facebook del histrión.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió Luciana Duvall.

Billy Steinberg, autor de “Like a Virgin” de Madonna

Billy Steinberg, cantautor estadounidense, falleció este lunes 16 de febrero a los 75 años en California, tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano.

Cabe destacar que el compositor fue el responsable de éxitos mundiales como “Like a Virgin”, de Madonna; “True colors”, de Cindy Lauper; “So Emotional”; de Whitney Houston y “I’ll Stand By You”; de Pretenders, junto al compositor Tom Kelly, entre otros.

Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Fue este 19 de febrero cuando se dio a conocer el fallecimiento de Eric Dane, quien dejó este mundo a los 53 años y tras una prolongada y valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Fue conocido por interpretar al cirujano Mark Sloan en la aclamada “Grey’s Anatomy”, sin embargo, su reconocimiento no se limita a ese programa, ya que también formó parte del elenco de serie “Euphoria” y “The Last Ship”, así como por filmes como “X-Men: The Last Stand” y “Bad Boys: Ride or Die”, por nombrar algunas.

Trasciende “Famous Last Words”, documental que grabó para Netflix con la única condición de que se transmitiera sólo después de su muerte.

¿De dónde viene la idea de la “regla de 3”?

Uno de los orígenes más citados de la llamada “regla de 3” se remonta a 1959 en Hollywood, cuando comenzaron a circular teorías entre periodistas y fanáticos tras la muerte consecutiva los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

Con el tiempo, la idea se reforzó cada vez que coincidían fallecimientos de celebridades de alto perfil, convirtiéndose en una creencia recurrente dentro del imaginario del espectáculo.

Un caso que popularizó esta teoría a nivel mundial ocurrió en 2009, tras la muerte de Michael Jackson. El fallecimiento del “Rey del Pop”, el 25 de junio de ese año, fue seguido en un corto periodo por la muerte de otras figuras como Farrah Fawcett y Ed McMahon, lo que llevó a que medios y fanáticos retomaran con fuerza la idea de que las estrellas “se van de tres en tres”.

Especialistas explican que este fenómeno se relaciona más con la percepción y la atención mediática que con una causa comprobable.

Cuando una muerte conmociona al público, los medios y las redes sociales permanecen más atentos a noticias similares, lo que provoca que otros fallecimientos, que quizá habrían pasado más desapercibidos, tengan mayor impacto y visibilidad.

