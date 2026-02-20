Cazzu anuncia regreso a México en 2026: ¿cuándo serán sus conciertos?

“La Jefa” está de vuelta. Foto: Cuartoscuro

Cazzu volverá a México este 2026; y es que tras el éxito de “Latinaje” en nuestro país, la intérprete de “Isla Verde” decidió abrir nuevas fechas. El anuncio llega después de su paso por Premios Lo Nuestro, donde la cantante argentina obtuvo dos reconocimientos.

A través de redes sociales, la artista informó este 20 de febrero, que en cuatro días dará a conocer las fechas oficiales de su gira en tanto en México como en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. En ese mismo anuncio se detallarán ciudades, recintos y el inicio de la venta de boletos.

Por ahora no se han confirmado sedes ni precios para las fechas en territorio mexicano. La venta se realizará mediante su página oficial de la artista.

Cazzu también estará en el Tecate Emblema

Cabe detallar, que este mismo día, se dio a conocer el cartel del Tecate Emblema, donde Cazzu sorprendió a sus fans a figurar como parte del lineup del 16 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si bien, en un inicio sus fans pensaron que este era el regreso a México que había anunciado, dichos seguidores dieron a conocer más tarde que el anuncio es distinto; pues, tal como señaló “La Jefa”, las nuevas fechas en el territorio mexa serán anunciadas próximo 24 de febrero.

