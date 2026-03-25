Muere Alicia Caro, figura del Cine de Oro mexicano, a los 95 años

GENERANDO AUDIO...

Muere Alicia Caro a los 95 años. Foto INAH

La actriz Alicia Caro falleció a los 95 años, informó su familia a través de un comunicado. La intérprete formó parte de la Época de Oro del cine mexicano, etapa que marcó el auge de la industria fílmica nacional y su proyección internacional.

La familia de la actriz informó que Caro falleció el 17 de marzo en su casa, ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Por su parte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le dedicó una publicación en redes sociales como despedida.

¿De qué murió Alicia Caro?

Alicia Caro en 1950. Foto: INAH

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Alicia Caro, sólo se maneja que falleció en su domicilio sin causas médicas específicas.

¿Quién fue Alicia Caro?

Nacida como Beatriz Segura Peñuela el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, llegó a México en 1939 junto a su madre. Fue en este país donde desarrolló su carrera artística y se consolidó como actriz dentro de una industria en pleno crecimiento.

Su debut en el cine ocurrió en 1947 con la película “Soledad”, con la que inició una trayectoria que se extendería durante varias décadas.

A lo largo de su carrera compartió créditos con figuras importantes del cine mexicano, como Germán Valdés, además de trabajar bajo la dirección de cineastas destacados.

Su versatilidad le permitió participar en distintos géneros, desde el melodrama hasta la comedia, consolidándose como una actriz constante dentro de la industria, con más de 30 películas en su filmografía.

Filmografía de Alicia Caro

Durante los años 40 y 50, Alicia Caro participó en distintas producciones que hoy forman parte del cine clásico mexicano. Entre sus trabajos destacan:

“Dos pesos dejada” (1949)

“Lluvia roja” (1950)

“Muchachas de uniforme” (1951)

“La hija del engaño” (1951), dirigida por Luis Buñuel

“El ceniciento” (1952)

“Chucho el remendado” (1952)

“Los Fernández de Peralvillo” (1954), una de las cintas representativas del cine urbano de la época

En la década de los 60 continuó activa con títulos como “Espiritismo” (1962), “Cinco asesinos esperan” (1964) y “Cien gritos de terror” (1965), mostrando su capacidad para adaptarse a nuevas tendencias del cine mexicano.

Las películas donde aparece Alicia Caro como “El Embajador”, “El Secreto de Pancho Villa”, “La Sombra Vengadora”, “María” y “Prisionero del Recuerdo”, las puedes ver a través de Claro Video.

En su vida personal, contrajo matrimonio con el actor Jorge Martínez de Hoyos con quien compartió parte de su vida en México.

Con el paso del tiempo, también incursionó en televisión y teatro, ampliando su trayectoria artística.

Su carrera se mantuvo activa hasta los años 90, su última participación en cine fue en “El tesoro de Clotilde” (1994), tras lo cual se retiró de la vida artística. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo, alejada del medio público.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.