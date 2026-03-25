“Un Solo Corazón”: Grupo Frontera lanza canción para alentar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

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Grupo Frontera estrena canción para la Selección Mexicana. Foto: AFP

Grupo Frontera se suma al ambiente mundialista con “Un Solo Corazón”, una canción que busca acompañar a la Selección Mexicana de Fútbol como símbolo de unión, orgullo e identidad nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción fue presentada oficialmente el 24 de marzo en un evento privado en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, en colaboración con Amazon Music y la Federación Mexicana de Futbol.

La propuesta no se queda solo en lo musical. “Un Solo Corazón” retrata una de las tradiciones más arraigadas en México durante cada Mundial, “detenerlo todo para ver a la Selección”.

La letra habla de reunirse con amigos, salir de fiesta y hacer una pausa incluso en el trabajo para apoyar al equipo nacional, reflejando cómo el futbol se convierte en un fenómeno social que une a millones de personas.

“Más de 100 millones, pero un solo corazón”, resume el espíritu del tema, que busca convertirse en un himno dentro y fuera de los estadios.

Uno de los elementos más llamativos de la canción es la participación del histórico narrador Enrique Bermúdez de la Serna, conocido como “El Perro”. Su voz aparece casi al final del tema con su característico estilo: “Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala”, seguido de un grito de gol.

Grupo Frontera se mantiene fiel a su esencia, pero incorpora elementos propios de las barras, especialmente del futbol argentino, donde es común adaptar canciones populares con letras dedicadas a los equipos.

El coro de “Un Solo Corazón” retoma esa tradición con frases como “Dale, dale selección” y “Dale, dale Tricolor”, apelando a la energía colectiva que se vive en las gradas y que ahora se traslada a una producción pensada para acompañar cada partido.

El lanzamiento del tema también llega en un momento clave para la agrupación, que ha tenido un ascenso en los últimos años. Desde sus inicios con covers, hasta colaboraciones de alto perfil como “UN X100TO” junto a Bad Bunny, el grupo ha logrado posicionarse como uno de los referentes del regional mexicano contemporáneo.

Su crecimiento los ha llevado incluso a escenarios emblemáticos, como el Zócalo capitalino durante las celebraciones del 15 de septiembre de 2023.

Ahora, con la mirada puesta en el Mundial, Grupo Frontera suma un nuevo capítulo a su carrera al involucrarse directamente con el entorno futbolístico.

Además, el lanzamiento no se queda solo en la canción, se espera que en las próximas semanas se estrene el video oficial, en el que participarían futbolistas como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa.

Por ahora, el tema está disponible de manera exclusiva en la plataforma de Amazon Music, apostando por una estrategia que combina entretenimiento y deporte.

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