Bad Bunny ya tiene su propio día oficial en California antes del Super Bowl 2026

Bad Bunny no solo llegará al escenario del medio tiempo, sino que también aterriza con su día oficial. Gavin Newsom, gobernador de California, Estados Unidos, anunció que este domingo 8 de febrero será proclamado como el “Día de Bad Bunny” en todo el estado, justo en la antesala del Super Bowl 2026, que se celebrará en el Área de la Bahía y contará con el puertorriqueño como protagonista del show.

Cabe destacar que, los Patriots de Nueva Inglaterra se verán las caras contra los Seahawks de Seattle en una reedición del épico encuentro de hace 11 años, cuando Tom Brady ganó uno de sus siete anillos.

“Soy fan del puertorriqueño”: gobernador de California declara el “Día de Bad Bunny”

El anuncio fue realizado la tarde del sábado 7 de febrero a través de redes sociales oficiales del mandatario Newsom, quien no solo destacó la influencia cultural del artista, sino, también celebró el español como una lengua clave en California y reconoció el impacto global de Bad Bunny:

“Como mucha gente sabe, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo.También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso declaro que mañana en California como el “Día de Bad Bunny”, cuando Bad Bunny se presente en el partido en el Estadio Dorado con su relajante música, su apariencia muy atractiva. Mucha gente no puede dejar de hablar de él, según mis “chicos” y “chicas”. ¡Jesse Watters está obsesionado con él casi tanto como yo! ¡AMAMOS A BAD BUNNY! ¡Es casi tan “bueno” como yo, lo cual es un gran halago, porque no hay nadie más “bueno”! Feliz Día de Bad Bunny, América. ¡Disfrútalo! —Gobernador GCN

El mensaje llamó la atención por su estilo, escrito completamente en mayúsculas, una clara imitación del tono que suele usar Donald Trump en sus publicaciones públicas, según usuarios.

La proclamación del “Día de Bad Bunny” fue interpretada según internautas, como una “indirecta directa” al presidente y a sectores conservadores que se han pronunciado contra la participación del reguetonero en el medio tiempo del Super Bowl. Ante ello, grupos afines respondieron organizando un espectáculo alternativo titulado “The All-American Halftime Show”, encabezado por Kid Rock.

Bad Bunny se corona en su “prime” con SuperBowl 2026

Bad Bunny llega a este escenario tras una semana histórica para el cantante, pues hace ocho días, ganó el GRAMMY 2026 a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en obtener el máximo galardón. Durante la ceremonia, el artista aprovechó su discurso para lanzar un mensaje en contra de la organización ICE, en este habló sobre migración y derechos humanos, provocando una ovación generalizada. Cabe destacar, que al momento, es el artista más escuchado en Spotify; por lo que diversos fans de “El Conejo Malo” creen este es el prime del artista.

