Ya nació la segunda hija de Dulce María, y lo confirma con publicación en redes, revelando su nombre

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Con un video a través de su cuenta de Instagram, la cantante Dulce María anunció el nacimiento de su segundo bebé con el productor Paco Álvarez, a quien presentó como Fernanda.

Asimismo, la bebé se convirtió en su segunda hija, luego de mantener el sexo en secreto durante meses, tras anunciar a finales de 2025 que esperaba otro bebé.

“Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor; morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica”

Dulce María / cantante y actriz

De igual forma, destaca que, mientras el nacimiento ocurrió este viernes, a principios de mes la ex RBD adelantó a sus seguidores que el nacimiento ocurriría este mes, con varias imágenes que incluyeron la fotografía de un pastel acompañado por zapatos de bebé, así como otras de la artista con su hija María Paula, y algunas en las que aparece en rompa interior, con una gabardina negra.

Toda vez que, en entrevistas con diversos medios, la también actriz calificó como una sorpresa su embarazo, asegurando que no se imaginaba embarazada a los 40 años, pero “Dios nos sorprende y creo que por algo tenemos esta misión y he escuchado a mi cuerpo, a la vida”.

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