Belinda visita México y sorprende con video sensual durante pausa en grabaciones de “Carlota”

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Foto: AFP

La cantante y actriz Belinda compartió este sábado 28 de marzo de 2026 un video en el que presume un look sensual, durante su reciente visita a México.

La artista hizo una pausa en las grabaciones de su serie “Carlota”, producción que protagoniza en España, para viajar al país y reconectar con sus seguidores.

Belinda luce jersey de la Selección Mexicana

Durante su estancia, Belinda también llamó la atención al portar una edición especial del jersey de la Selección Mexicana de Fútbol, en el marco del partido frente a Portugal por la reapertura del Estadio Banorte.

La imagen generó interacción entre fans, quienes destacaron su estilo y su conexión con México pese a residir actualmente en Europa.

Comparte video y desata reacciones en redes

Sin revelar muchos detalles, la cantante adelantó que se encuentra preparando un proyecto musical importante.

Como parte de su visita, publicó un video donde aparece con un atuendo de encaje negro, lo que provocó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

Usuarios elogiaron su apariencia y presencia, destacando que mantiene su popularidad tanto en México como en el extranjero.

Avanza su proyecto sobre la emperatriz Carlota

Actualmente, Belinda trabaja en España en la serie “Carlota”, una producción de corte histórico que aborda la vida de la emperatriz consorte de México, esposa de Maximiliano de Habsburgo.

El proyecto busca ofrecer una visión contemporánea del personaje, marcando un nuevo reto en la carrera actoral de la cantante.

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