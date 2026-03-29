Momento tenso: Alejandra Guzmán rompe placa de aniversario en obra de Nacho Cano

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Ale Guzmán tiró la placa de aniversario. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que, durante la develación de la placa por el primer aniversario de Malinche El musical, producida por Nacho Cano, rompiera accidentalmente el reconocimiento frente al público en el Frontón México. El momento ocurrió este fin de semana y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La llamada “reina de corazones” fue la encargada de develar la placa conmemorativa; sin embargo, al retirar la cortina que la cubría, esta se zafó del marco y terminó en el suelo, generando sorpresa entre los asistentes.

Previo al incidente, la cantante expresó su emoción por participar en el evento.

“Es un honor, es mi primera develación de placa en mi vida. Gracias Nacho, gracias a todo el elenco de verdad. ¡Brillen!”, dijo ante el público.

Reacción tras el momento viral

Lejos de tensar más la situación, Alejandra Guzmán tomó el incidente con humor y lanzó una broma que relajó el ambiente:

“Es que tenía ganas de hacerlo. ¿No he roto nada verdad?”, comentó entre risas y aplausos de los asistentes.

El video del momento comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto la reacción de la cantante como lo inesperado del incidente.

¿Qué pasó con su caída reciente?

Días antes, el pasado 25 de marzo, se reportó que Alejandra Guzmán había sufrido una caída tras tropezar con su perro dentro de su casa.

Fue su padre, Enrique Guzmán, quien explicó que el accidente provocó que se le “zafara la cadera” nuevamente, debido a que la artista cuenta con prótesis de titanio en ambas caderas.

Aunque el incidente generó preocupación, también se informó que la situación no pasó a mayores y que la cantante se mantuvo en contacto con su familia para informar sobre su evolución.

Reaparición de “La Guzmán” con momento viral

La participación de Alejandra Guzmán en Malinche El musical marcó su reaparición pública tras la caída, pero terminó convirtiéndose en un momento viral que ya circula ampliamente en redes.

Entre sorpresa, risas y aplausos, el incidente dejó una escena que muchos ya califican como uno de los momentos más comentados del fin de semana en el mundo del espectáculo.

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