Cine mexicano destaca en Francia: “La reserva” gana el máximo galardón en el Festival Cinelatino de Toulouse

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México se consagra en el Festival Cinelatino de Toulouse. Foto: Cuartoscuro.

La película mexicana “La reserva”, que aborda el tema de la tala ilegal, ganó el premio Flechazo, máximo galardón del Festival Cinelatino de Toulouse, en el sur de Francia.

El filme, dirigido por Pablo Pérez Lombardini, aborda una historia centrada en la vigilancia ambiental en una zona de Chiapas. La producción se presentó como parte de la selección oficial del Festival Cinelatino de Toulouse, donde compitieron once películas en la categoría de ficción.

“La reserva”, película sobre la tala ilegal en Chiapas

“La reserva” es un filme en blanco y negro que sigue a Julia, una guardabosques que detecta actividades de tala ilegal dentro de una reserva natural. En el desarrollo de la historia, la protagonista busca apoyo en la comunidad local para enfrentar a los responsables.

De acuerdo con el jurado del festival, la película presenta a una mujer que enfrenta la explotación de recursos naturales y la falta de apoyo institucional. El elenco está integrado por habitantes de comunidades de Chiapas sin formación actoral profesional.

Premios previos para “La reserva” en festivales

Antes de su reconocimiento en Francia, la película obtuvo premios en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde recibió:

Mejor largometraje de ficción

Mejor director

Mejor actriz para Carolina Guzmán

Estos reconocimientos posicionaron al filme dentro del circuito de festivales internacionales.

Otros premios en Cinelatino Toulouse

En la misma edición del festival, la película Hiedra, dirigida por Ana Cristina Barragán, recibió una mención especial.

El premio de la crítica francesa fue otorgado a Vainilla, ópera prima de Mayra Hermosillo, que también obtuvo el reconocimiento del público.

Otras producciones destacadas en el palmarés incluyeron:

La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico

El cabo suelto, de Daniel Hendler

Documentales premiados en Cinelatino

En la categoría documental, el reconocimiento principal fue para Niñxs, dirigido por Kani Lapuerta. La producción sigue la historia de una menor durante su proceso de transición de género en un pueblo del centro de México.

Asimismo, Mailin, de María Silvia Esteve, recibió una mención especial.

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