¿Yeison Jiménez soñó el accidente de avión?; última publicación estremece a seguidores

Yeison Jiménez murió en un accidente de avión a los 34 años. Foto: AFP

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció en un accidente de avión el pasado 10 de enero de 2026, un hecho que conmocionó a sus seguidores. Meses antes de su muerte, el intérprete había revelado en una entrevista que soñó en tres ocasiones con un accidente aéreo, un detalle que cobró relevancia tras conocerse su fallecimiento.

Previo a la tragedia, el artista dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que llamó la atención de sus fans. La publicación decía:

“Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”.

El texto fue acompañado por un video en el que se observa a Yeison Jiménez durante un concierto, con letras blancas que muestran la frase:

“Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”.

Para muchos seguidores, este mensaje fue interpretado como una posible despedida, especialmente después de que se recordaran las declaraciones del cantante sobre los tres sueños que había tenido relacionados con un accidente en su aeronave.

¿Qué soñó Yeison Jiménez antes del accidente?

De acuerdo con lo que relató el propio Yeison Jiménez, dos de esos sueños ocurrieron cuando se encontraba en España. En ellos, el cantante soñaba que llegaba al aeropuerto de Medellín y que, antes de volar, le pedía al capitán que le “diera una vueltica al avión”.

En el sueño, el piloto despegaba, regresaba al mismo lugar y le informaba que había existido un inconveniente con la aeronave, el cual lograban detectar y reparar rápidamente.

En dos de los sueños, el artista sí visualizaba un accidente de avión. En la última experiencia, mencionaba que pensaba que debió haberle pedido al capitán que revisara la aeronave antes de despegar.

Revelan videos previos al accidente de Yeison Jiménez

Tras su muerte, comenzaron a circular en redes sociales algunos de los últimos videos grabados antes del accidente aéreo. En uno de ellos se observa al cantante comprando en una tienda junto a integrantes de su grupo.

El medio El Tiempo de Colombia tuvo acceso a una grabación realizada por la dueña de un establecimiento identificado como Golosinas, helados y amasijos Belén S.A.S. En el video se ve a Yeison Jiménez entrando al lugar acompañado de sus músicos.

De acuerdo con la grabación, el hecho ocurrió el mismo 10 de enero de 2026 a las 14:18 horas. En las imágenes, el cantante aparece con una playera blanca, jeans azules y una gorra beige, mientras pregunta por el “mejor queso campesino”.

Según los testimonios recabados por El Tiempo, el intérprete comió un poco de queso en el establecimiento y también se tomó fotografías con las trabajadoras del local.

Otro video que se volvió viral muestra a Yeison Jiménez y a sus acompañantes dentro de la avioneta, consumiendo parte de los productos que habían comprado e incluso jugando entre ellos.

Poco después de la grabación, se confirmó el fallecimiento de Yeison Jiménez en un vuelo que había partido de Paipa, Boyacá, con destino a Marinilla, Antioquia. De acuerdo con la información disponible, la aeronave no logró tomar altura y terminó por accidentarse.

En el vuelo viajaban seis personas: el cantante, el piloto, el copiloto y tres acompañantes, quienes también perdieron la vida en el siniestro.

