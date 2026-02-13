José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñon por acusaciones contra Julián: “Nos toca proteger su legado”

GENERANDO AUDIO...

El conflicto escaló oficialmente a los tribunales. Foto: Gettyimages/Cuartoscuro

El cantante de regional mexicano José Manuel Figueroa informó que interpuso una demanda contra su excuñada Imelda Tuñón. Tal como lo había revelado en entrevista a medios locales días antes, la disputa entre ambas figuras públicas escaló a nivel jurídico.

¿Por qué demandará José Manuel Figueroa a Imelda Tuñon?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Joan Sebastián informó que interpuso una demanda civil por daño moral contra la actriz, luego de asegurar que las acusaciones hechas en su contra son falsas y afectan tanto su reputación como la memoria de su familia.

De acuerdo con el documento legal, el recurso fue presentado ante un juzgado civil de la Ciudad de México, bajo la vía ordinaria civil y por el delito de “daño moral”, con el que busca que se determinen posibles afectaciones a su honor e imagen.

A la par del proceso jurídico, Figueroa difundió un mensaje público en el que expresó su molestia por los señalamientos.

“Hoy tengo la necesidad, de expresar mi profunda indignación, ante las acusaciones falsas que han sido realizadas en mi contra. Estas mentiras, no solo afectan mi integridad, sino también atacan la dignidad de mi hermano Julián”. José Manuel Figueroa, cantante

El artista también remarcó que defenderá la memoria de su hermano, Julián Figueroa, al considerar que los señalamientos dañan su legado: “He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias”.

Cabe destacar que esta disputa surgió después de Imelda Tuñón acusará en audio filtrado a José Manuel Figueroa por un presunto abuso contra su hermano Julián cuando era niño. Inicialmente, la exnuera de Maribel Guardia afirmó que la grabación podía ser producto de inteligencia artificial, pero en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante admitió que no puede desmentir su autenticidad y que la conversación fue real.

