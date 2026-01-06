Briggitte Bozzo celebra la caída de Nicolás Maduro y desea volver a Venezuela: “Me puse a llorar”

GENERANDO AUDIO...

Briggitte Bozzo habla sobre caso EE.UU.-Venezuela | Foto: Cuartoscuro – Reuters

Briggitte Bozzo, actriz y modelo venezolana conocida por su participación en “La Casa de los Famosos“, celebró la detención del dictador Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, a manos del Ejército de Estados Unidos (EE.UU.) y envió un mensaje a sus connacionales tras la intervención del pasado sábado 3 de enero.

“Estoy tan feliz, que Dios ponga todo lo que tenga que pasar en Venezuela, pero que este país ya cambie, me encantaría regresar con todo mi corazón”. Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo manda un mensaje a su natal Venezuela

A través de sus historias de Instagram, Briggitte Bozzo reconoció que estuvo casi dos días sin manifestarse en redes sociales; sin embargo, este lunes reconoció su emoción por la caída del régimen de Nicolás Maduro.

“Ya sé que no he publicado nada. El día que yo me enteré de lo de Venezuela (…) que lo metieron preso, obviamente no grabé mi reacción ni nada, pero me puse a llorar”, declaró.

La también ganadora de “Las Estrellas en Hoy” recordó que nació en Maracay, Venezuela, y su familia vive en el país sudamericano, por lo que presenció de primera mano las consecuencias de la dictadura.

“Al igual que muchos venezolanos, he visto a gente en mi vida irse y muchas cosas que han sido muy complicadas. Estoy tan feliz, de verdad”. Briggitte Bozzo

La venezolana terminó su mensaje diciendo: “Espero que por fin ese país cambie, lo amo y me encantaría volver con todo mi corazón”.

Actualmente, Briggitte Bozzo se encuentra con su novio en Mérida, Yucatán, para celebrar el cumpleaños de su mánager, según dijo en su storie de Instagram.

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Briggitte Marina Bozzo Arcila, nacida el 19 de agosto de 2001 en Maracay, Venezuela, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en México, destacando por su participación en “La Casa de los Famosos México“.

Su carrera artística comenzó de manera precoz a los 4 años de edad, participando en comerciales y haciendo su debut televisivo en la exitosa telenovela “Rebelde” en 2005.

A pesar de su corta edad, participó en proyectos de las cadenas Telemundo y Televisa, como “Amar de nuevo” (2011) y “Corazón Valiente” (2012).

Una de sus interpretaciones célebres es la de “Lupita” en la telenovela “Silvana sin lana” (2016). Posteriormente, participó en proyectos como “Señora Acero” y la serie juvenil “Like la Leyenda” (2018).

En 2024, la popularidad de Briggitte Bozzo alcanzó niveles masivos tras su participación en la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos México”.

Durante su estancia, la venezolana se ganó el afecto del público, logrando posicionarse como la quinta finalista de la competencia que terminó ganando Mario Bezares.

A partir de ese momento, la sudamericana ha logrado posicionarse en redes sociales y contenidos posteriores de la televisión abierta mexicana, ganando la edición 2025 de “Las Estrellas Bailan en Hoy“.

¿Qué está pasando con Nicolás Maduro y Venezuela?

Durante la madrugada del sábado 3 de enero, Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), dio a conocer que el Ejército de su país emprendió una intervención en Caracas para extraer al presidente Nicolás Maduro.

El mandatario comenzó con su juicio este lunes en Nueva York, en donde se declaró inocente por los delitos por los que se le inculpan junto a su esposa Cilia Flores, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

El día en que se consumó la intervención de Caracas, Donald Trump aseguró que tomaría el control del país mientras se llevaba a cabo el proceso de transición y aseguró que recuperaría el petróleo que, supuestamente, fue robado a EE.UU.

Por el momento, Delcy Rodríguez asumió el cargo como presidenta interina de Venezuela; el propio Donald Trump le advirtió que debía cooperar con Washington.

Mientras tanto, la comunidad internacional se debate si la intervención de Estados Unidos en Venezuela responde al derecho internacional, recordando las implicaciones de la llamada “Doctrina Monroe“.

