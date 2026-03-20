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El reportaje “100 días de Trump: endurecimiento de políticas migratorias y crisis humanitaria”, de Juan Rivas, periodista de Uno TV, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México.

A continuación, te presentamos este trabajo periodístico:

Desde el arranque de su nueva etapa en la Casa Blanca, Donald Trump puso en marcha dos de las medidas que marcaron el inicio de su política migratoria: el cierre de la frontera para solicitantes de asilo a través de CBP One y el comienzo de las deportaciones masivas de migrantes indocumentados. El impacto, según los testimonios recogidos en la frontera y en albergues de México, se tradujo en citas canceladas, cruces frustrados, repatriaciones continuas y una nueva presión sobre quienes quedaron varados.

Una de esas historias es la de Margelis Hinojosa, quien no logró entrar a Estados Unidos antes del regreso de Trump. Tenía una cita por medio del programa CBP One y había recorrido 4 mil kilómetros desde Colombia hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. “No sé, tengo ganas de ver, a ver si me entrego, no sé. Tengo mucho sufrimiento, me siento muy cansada, ya me siento devastada”, relató.

La cancelación de citas dejó una estela de frustración entre quienes llevaban meses esperando. “Pues es injusto porque tenemos año y medio aquí esperando y a ver ahora ya, ya nos dicen que no nos van, o sea, que las citas ya no son válidas. No sabemos qué va a pasar”, expresó otra persona migrante.

Los últimos que sí cruzaron con CBP One

Mientras para miles el cierre significó el fin de una posibilidad, otros alcanzaron a cruzar en las últimas horas del esquema impulsado durante la administración de Joe Biden. En Piedras Negras, Coahuila, varios migrantes aguardaban todavía su turno para presentarse en el puente fronterizo.

Entre ellos estaban Martín y Saúl, dos venezolanos que lograron ingresar a Estados Unidos antes del cierre definitivo del programa. Ambos habían dejado atrás una travesía de miles de kilómetros y múltiples riesgos para llegar a la frontera. Saúl resumió ese momento así: “Me siento nostálgico, me siento emocionado también. Más que todo emoción, ¿no? Porque pues me he esforzado bastante para estar aquí. Me he esforzado demasiado para estar aquí y pues estar en la meta, ¿no? Poder llegar, poder pasar y poder cruzar. Tener un futuro, poder trabajar y tener un futuro para mí, para mi familia”.

Martín, por su parte, habló de la carga emocional de estar a unas horas de entrar legalmente a territorio estadounidense. “Yo vi un video en YouTube de un haitiano ahogándose ahí justo en esa columna y saber que nosotros podemos entrar medianamente legal, llamémoslo así, con una forma controlada”, dijo frente al Río Bravo.

También comparó la ruta migrante con un recorrido de supervivencia: “Cuando me han preguntado cómo es esto, cómo es este viaje, yo siempre hago una comparación con el viaje del salmón, el viaje del salmón americano que viaja río arriba para desobar en la parte alta del río y por el camino se enfrenta a osos, se enfrenta a cientos de depredadores. Nosotros somos el salmón, el migrante”.

Deportaciones masivas en la nueva era Trump

La otra cara de los primeros meses del nuevo gobierno de Trump fue el arranque de las deportaciones masivas. A lo largo de la frontera, de Tijuana a Nuevo Laredo, comenzaron a repetirse escenas de retornos forzados y traslados de migrantes hacia territorio mexicano.

Carlos Macias, uno de los deportados describió así el trato recibido: “Nos están cazando; de hecho, está saliendo que los están agarrando en iglesias, están haciendo retenes. Nos traen amarrados como si fuéramos de lo peor”.

El miedo, según los testimonios, se extendió también entre quienes seguían en Estados Unidos sin documentos. “Los que no tienen papeles están asustados de ir a trabajar, de manejar. Triste por mi familia, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos”, relató Macías.

Entre quienes llegaron a México había también menores de edad, algunos de ellos en condiciones precarias, con frío y miedo, en medio del invierno de la frontera norte.

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