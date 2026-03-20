California cambia feriado de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas tras denuncias de abuso sexual

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Renombran día de César Chávez tras denuncias de abuso sexual. Foto: Getty

Este jueves, legisladores de California decidieron rebautizar el día feriado que honraba a César Chávez; víctimas acusaron recientemente al líder sindical de abuso sexual. A partir de ahora, el estado conmemorará el 31 de marzo como el Día de los Trabajadores Agrícolas.

Los legisladores tomaron la decisión tras las acusaciones contra el fallecido César Chávez que publicó el New York Times. El reportaje señala que el ex líder sindical abusó sexualmente de mujeres y menores de edad a lo largo de varias décadas.

Entre las denuncias contra Chávez destaca la de Dolores Huerta, su compañera al frente del movimiento, quien afirmó que ella también fue una de las víctimas.

Más acciones en contra de César Chávez

Tras las acusaciones, el nombre de César Chávez comenzó a generar repudio en distintas ciudades. Por ejemplo, las autoridades de la Universidad Estatal de California en Fresno retiraron la estatua que conmemoraba su lucha, luego de que manifestantes ocultaran la pieza con tela y cajas.

Asimismo, se espera que los más de 130 lugares u objetos que llevan el nombre de Chávez sean renombrados. Entre ellos, se encuentran centros comunitarios, parques, bibliotecas y calles.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, mencionó a través de su cuenta de X que este es un cambio bienvenido.

El movimiento de los trabajadores agrícolas siempre fue más grande que un solo hombre o una sola persona. Dadas las horribles acusaciones que se hicieron públicas por primera vez ayer, este es un cambio bienvenido.

¿Quién fue César Chávez?

César Chávez encabezó, desde los años 50, distintas movilizaciones campesinas en el estado de California en busca de mejoras salariales y laborales. Tras liderar movilizaciones estatales y posteriormente nacionales, Chávez se convirtió en una figura para el movimiento campesino.

Chávez lideró la Asociación Nacional de Granjeros, que más tarde se convertiría en Granjeros Unidos. Desde ahí, el ex líder consiguió mejores salarios y condiciones laborales, a través de la primera declaración de derechos para los trabajadores agrícolas.

Después de su fallecimiento en 1993, se le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, siendo el más alto honor civil.

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