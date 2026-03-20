Acuñarán moneda con la figura de Trump y desata críticas; podría costar mil dólares

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Foto. AFP

Una comisión de Estados Unidos aprobó acuñar una moneda conmemorativa con la figura de Donald Trump, en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos. La decisión fue avalada por la Comisión de Bellas Artes, cuyos integrantes fueron nombrados por el propio mandatario.

El Departamento del Tesoro confirmó el voto favorable, que da luz verde a la iconografía de esta pieza de colección. La moneda será de oro y formará parte de las celebraciones oficiales del país.

Moneda con Trump: así será el diseño aprobado

La moneda con Trump tendrá en el anverso la imagen del presidente de pie, con los puños cerrados sobre un escritorio. En el reverso aparecerá un águila, símbolo tradicional de Estados Unidos.

Aunque no se ha definido el precio, la Casa de la Moneda suele vender este tipo de piezas en más de mil dólares, lo que las convierte en objetos de colección.

El tesorero estadounidense, Brandon Beach, defendió la decisión y aseguró: “No hay un retrato más emblemático para el frente de esas monedas que el de nuestro presidente Donald Trump”.

Críticas por incluir a Trump en moneda oficial

La aprobación no estuvo exenta de polémica. El Comité Asesor de Acuñación Ciudadana (CCAC), otro órgano consultivo, se negó previamente a discutir el diseño.

Uno de sus integrantes, Donald Scarinci, cuestionó la iniciativa:

“Sólo aquellas naciones gobernadas por reyes o dictadores exhiben la imagen de su gobernante en funciones en las monedas”.

También afirmó que ningún país democrático ha acuñado monedas con la imagen de un dirigente en funciones.

Además de la moneda de oro, se analizan otras piezas, como una de un dólar y otra de una onza. El Departamento del Tesoro no ha detallado fechas de lanzamiento.

La producción formará parte de las actividades conmemorativas rumbo al aniversario 250 de Estados Unidos.

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