Renuncian 300 agentes de TSA y crece el caos en aeropuertos de EE. UU.

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Caos en aeropuerto de EE. UU. Foto: Francisco Villalobos

Han pasado 34 días desde que el Congreso de los Estados Unidos no logró llegar a un acuerdo en la extensión del presupuesto anual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Como resultado, 300 trabajadores de la TSA no han recibido su salario completo, lo que derivó en renuncias y ausencias laborales. Además, al menos 40% del personal se ha ausentado, lo que se refleja en largas filas en aeropuertos del país.

Renuncias en la TSA afectan aeropuertos de EE. UU.

La salida de empleados ha generado complicaciones en los filtros de seguridad.

Caos en aeropuerto de EE. UU. Foto: Francisco Villalobos

Caos en aeropuerto de EE. UU. Foto: Francisco Villalobos

Testimonios de trabajadores señalan que la situación no tiene precedentes en más de dos décadas. Un empleado del aeropuerto, identificado como José Trujillo, indicó que el impacto económico en los trabajadores ya es significativo, ante la falta de pago y la incertidumbre sobre un posible retroactivo.

“Es la primera vez en 24 años que he visto algo así. ¡Tan horroroso!” José Trujillo, trabajador de aeropuerto.

Mientras tanto, pasajeros han expresado su preocupación por la situación que enfrentan los empleados y las condiciones en los aeropuertos.

Demoras y cancelaciones aumentan en aeropuertos de Estados Unidos

En lo que va de la semana, se han registrado 10 mil cancelaciones de vuelos y más de 50 mil demoras en distintos puntos del país.

Las afectaciones se concentran en terminales como Philadelphia, Atlanta, Dallas-Fort Worth y Houston, donde las filas superan las tres horas y media. Usuarios reportan tiempos prolongados de espera.

Caos en aeropuerto de EE. UU. Foto: Francisco Villalobos.

Una pasajera en el aeropuerto de Houston señaló que llevaba entre 40 y 50 minutos en la fila, sin haber avanzado más de un tercio del trayecto.

“Probablemente, llevo 40 a 50 minutos” Jenniffer Conelly, pasajera.

Así te lo informamos en UnoTV:

Falta de acuerdo en el Congreso de EE. UU. mantiene crisis

El desacuerdo en el Congreso se centra en la aprobación de 75 mil millones de dólares adicionales al presupuesto aprobado en enero, que supera los 115 mil millones.

Estos recursos estarían destinados, entre otras áreas, a la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para continuar con sus operaciones.

La bancada demócrata ha rechazado la propuesta, lo que mantiene el proceso en discusión sin una resolución.

Aeropuertos de EE. UU. enfrentan filas y retrasos

Mientras continúa la falta de acuerdo en Washington, los aeropuertos de Estados Unidos mantienen largas filas, retrasos y cancelaciones en sus operaciones.

Pasajeros y trabajadores reportan afectaciones en sus actividades, en un contexto donde no se ha definido una solución al conflicto presupuestal.

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