 A la sombra de la intervención en Venezuela, Trump insiste en enviar soldados a México

Al asumir su segundo mandato, Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, decisión anunciada el 20 de enero de 2025. El mandatario aseguró que era una medida esperada desde hace años y que su gobierno haría “lo que sea” necesario.

Justicia estadounidense promete perseguir al cártel de Sinaloa

Desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal auxiliar ejecutivo Víctor White afirmó que los líderes del cártel de Sinaloa serán perseguidos hasta enfrentar a la justicia en tribunales del Distrito Sur de California.

Entrega de capos y presión contra estructuras criminales

México entregó a 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. El investigador Ricardo Ravelo señaló que el interés de Estados Unidos ya no se centra en decomisos o capos, sino en la estructura que da cobijo al crimen organizado, la cual, dijo, se encuentra dentro del Gobierno.

Retiro de visas a políticos de la Cuarta Transformación

La presión aumentó con el retiro de visas a políticos de la Cuarta Transformación, entre ellos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien afirmó que un gobernador no está obligado a contar con visa y dijo estar tranquila.

Posteriormente se dio una segunda entrega de 26 líderes criminales. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que las extradiciones continúan y que no ha habido un solo mes sin entregas.

Trump equipara al fentanilo con armas de destrucción masiva

En diciembre de 2025, Donald Trump afirmó que su gobierno clasifica formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva, al asegurar que ninguna bomba provoca el nivel de muertes que atribuye a esta droga.

Amenaza de intervención sin aval del Capitolio

Trump declaró que no necesita autorización del Capitolio ni una “declaración de guerra” para intervenir en México si lo considera necesario para frenar el tráfico de drogas.

Sheinbaum rechaza que terrorismo implique intervención

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que México no está de acuerdo con que la designación de terrorismo implique una intervención estadounidense en el país.

Congresistas demócratas piden frenar una posible intervención

Tras declaraciones de Trump posteriores a la intervención en Venezuela, 75 congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando que no se intervenga en México sin autorización del Congreso.

Ricardo Ravelo advirtió que, aunque existe esa solicitud, el Partido Republicano tiene mayoría, lo que mantiene latente el riesgo.

Segundo año de Trump, marcado por elecciones intermedias

Con este escenario, Donald Trump inicia su segundo año de mandato, considerado clave rumbo a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, tanto para su presidencia como para su partido.

