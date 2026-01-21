Envíos de criminales a EE. UU. busca calmar a Washington, dice experto

GENERANDO AUDIO...

El envío de 37 criminales de México a Estados Unidos, cuando se cumple un año del regreso de Donald Trump, es en buena parte para mantener tranquilo al gabinete de seguridad estadounidense, consideró el especialista en seguridad José Andrés Sumano.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las Nueve en Uno“, el experto destacó que también con el envío de los delincuentes, México termina con la operación que aun desde las cárceles mantenían.

“Sí es una decisión del Gobierno de México en el sentido de que lo deciden así porque es lo que les conviene para tranquilizar a la administración Trump y para quitarse un problema de encima, que es que estos hombres que estaban opere y opere desde las cárceles”,José Andrés Sumano, experto en seguridad.

