¿Hay descuento en el recibo de la luz con la credencial del Inapam?

En los últimos meses, han circulado mensajes en redes sociales que aseguran que las personas adultas mayores pueden obtener hasta 50% de descuento en el recibo de la luz al presentar la credencial del Inapam.

Sin embargo, este supuesto beneficio no forma parte de los apoyos oficiales vinculados a la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, por lo que es importante conocer qué aplica realmente y qué no.

¿Aplica el descuento del Inapam en el recibo de la luz?

En la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no existe ningún descuento en el servicio de energía eléctrica por presentar la credencial del Inapam. Tampoco hay reducciones especiales para personas pensionadas o con discapacidad.

El pago del servicio de luz doméstico ya cuenta con un subsidio gubernamental, el cual se aplica de manera automática a los hogares, sin necesidad de realizar trámites adicionales o presentar credenciales.

¿Qué beneficios sí da la credencial del Inapam?

La credencial del Inapam es un documento oficial para personas mayores de 60 años que funciona como identificación y permite acceder a descuentos reales en distintos servicios.

Entre los beneficios confirmados se encuentran:

Servicios de salud

Alimentación

Transporte

Educación y cultura

Vestido

Artículos para el hogar

Estos descuentos dependen del establecimiento o la institución participante y no incluyen el pago de la electricidad.

¿Por qué existen rumores sobre descuentos en la luz?

La amplitud de beneficios asociados a la credencial del Inapam generó confusión entre algunos usuarios, quienes creen que también aplica para el recibo de la luz. Esta percepción ha sido aprovechada por personas que difunden información falsa en internet.

Algunos de estos mensajes buscan que los adultos mayores compartan datos personales o bancarios bajo la promesa de gestionar un beneficio inexistente.

Recomendaciones para evitar engaños

Para evitar fraudes, se recomienda:

No compartir datos personales ni bancarios en sitios no oficiales

en sitios no oficiales Consultar información únicamente en canales institucionales

Desconfiar de mensajes que prometan descuentos en el recibo de la luz

Verificar la información puede evitar pérdidas económicas y el uso indebido de datos personales.

