México registra 14 mil 488 homicidios en seis meses: 7 de cada 10 fueron con armas de fuego

De enero a junio de 2025 se registraron 14 mil 488 presuntos homicidios en México, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Del total, 71.9% fueron cometidos con disparo de arma de fuego, lo que confirma que este sigue siendo el principal medio utilizado para provocar la muerte en el país.

Durante el mismo periodo, el INEGI reportó una tasa nacional preliminar de 11.1 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra menor a la definitiva registrada en el mismo lapso de 2024, cuando la tasa fue de 12.6.

Menos homicidios que en 2024

En su informe de estadísticas preliminares de los presuntos homicidios registrados a nivel nacional, el organismo detalló que entre enero y junio de 2025 se cometieron 14 mil 488 homicidios, lo que representa una disminución frente a los 15 mil 243 casos contabilizados en el mismo periodo de 2024.

Esta reducción también se refleja en la tasa nacional, que pasó de 12.6 a 11.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las cifras del INEGI.

Homicidios por género: disminuye la tasa en hombres

En el caso de los hombres, durante el primer semestre de 2025 se registró una tasa de 20.1 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes.

En comparación con el mismo periodo de 2024, cuando la tasa fue de 22.6, se observó una disminución de 2.5 puntos, según las cifras definitivas del año anterior.

Sube el uso de armas de fuego

El desglose por causas revela que el disparo con arma de fuego fue el principal medio utilizado para cometer homicidios en México durante el primer semestre de 2025, con 10 mil 423 casos, equivalentes al 71.9% del total.

En segundo lugar, se ubicaron las armas u objetos punzocortantes, con 1,278 casos, lo que representa el 8.8% de los homicidios registrados en ese periodo.

En contraste, de enero a junio de 2024 se contabilizaron 11 mil 71 homicidios con arma de fuego, que representaron el 73% del total, así como 1,389 homicidios con objetos punzocortantes, equivalentes al 9.1%.

Reducción por tipo de arma

Las cifras comparativas muestran que en 2025 hubo una reducción aproximada de 5.85% en el número de homicidios cometidos con arma de fuego respecto al mismo periodo de 2024. En el caso de los homicidios cometidos con armas punzocortantes, la disminución fue de 7.99%.

A pesar de la baja general en el número de homicidios, los datos confirman que las armas de fuego continúan concentrando más de siete de cada diez asesinatos en México, de acuerdo con el reporte preliminar del INEGI.

