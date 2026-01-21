La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 21 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 21 de enero de 2026
Claudia Sheinbaum destaca que México fue uno de los primeros países que se opusieron al bloqueo de Estados Unidos al comercio en Cuba, hecho en 1962.
Menciona que los gobiernos mexicanos han mantenido una relación con la isla.
La mandataria resalta que su gobierno trabaja en abrirse a otros comercios. Tiene conversaciones con Corea del Sur y otros países.
También busca que haya un comercio “justo” con China, toda vez que es dificil romper la relación económica con Estados Unidos. Por ello, apuesta por conservar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Claudia Sheinbaum dice que, más que analizar otros escenarios ante la posibilidad de que no continúe el T-MEC, su objetivo es “que salga bien la revisión del tratado comercial”.
Por otra parte, la mandataria indica que debe presentarse una denuncia contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por presunto desvío de recursos.
Además, dice que el pueblo es quien decide si algún mandatario tiene un correcto desempeño.
La presidenta menciona que la Fiscalía General de Chiapas debe intervenir en el caso de una niña de 13 años que está hospitalizada tras dar a luz en San Juan Chamula
Claudia Sheinbaum destaca que existe un protocolo donde los hospitales y clínicas avisan a las autoridades cuando da a luz una menor de edad.
Claudia Sheinbaum menciona que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de los 37 presos de Almoloya.
“Es parte de la cooperación que hay con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad. No tiene implicaciones mayores”.
Reforma electoral
Claudia Sheinbaum insiste en que la reforma electoral que busca reducir el presupuesto de partidos y las diputaciones plurinominales se basa en las peticiones ciudadanas, recogidas en foros.
Dice que la Secretaría de Gobernación dialogará con distintos sectores para impulsar la reforma.
De igual forma, resalta que incluirán una modificación para que los partidos informen cuando alguna propaganda de campaña esté hecha con Inteligencia Artificial (IA).
Claudia Sheinbaum defiende designación de Francisco Garduño
La presidenta defiende la designación de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Justifica que analizaron varios perfiles y optaron su experiencia, toda vez que ya no está bajo proceso por el incendio en albergue del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, que derivó en la muerte de 40 migrantes en 2023.
Claudia Sheinbaum critica que la oposición señale que es polémico. “Él termino su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico”.
De igual forma, la presidenta defiende a Josefa González-Blanco, la embajada en Reino Unido que dejó el cargo tras señalamientos de acoso laboral.
Asegura que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene ninguna investigación contra ella, pese a que presuntamente existen 16 denuncias. La presidenta resalta que “hizo un buen papel” en Reino Unido.
Avión militar de Estados Unidos llegó a México para capacitación
Claudia Sheinbaum indica que el Consejo Nacional de Seguridad decidió que la aeronave militar de Estados Unidos aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
“Ya había venido en otras ocasiones, no es la primera vez, pero había aterrizado en un aeropuerto militar.”
Menciona que no se está violando ninguna ley, ya que la aeronave no trasladaba tropas. La presidenta resalta que solo viajaban el piloto y la tripulación, sin armamento, pues llegaron a México para una capacitación.
La presidenta indica que solo entrarán aviones de Estados Unidos a México por “condiciones especiales de logística”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos fue quien solicitó el arribo de la aeronave.
México valora extracción de litio
Menciona que uno de los temas más preocupantes a nivel internacional son los minerales críticos o tierras raras, cuyas reservas tiene Groenlandia.
La presidenta resalta que son importantes porque la generación de energías renovables o vehículos eléctricos requieren estos materiales.
De igual forma, menciona que China es el país con más tierras raras. En cambio, México tiene algunos minerales importantes, pues son el principal productor de plata del mundo.
Actualmente, su gobierno valora el costo de extraer litio de arcilla, ya que es otro de los minerales críticos que existen.
Inversión pública
Claudia Sheinbaum menciona que habrá auditorías anuales a empresas, pues ya no no es como en gobiernos pasados donde había condonaciones de impuestos.
Asegura que la mayoría de los empresarios pagan sus contribuciones, lo que se refleja en la recaudación. Señala que dichos empresarios reconocen que el país está en un momento distinto, por lo que deben cumplir con lo que establece la ley.
La presidenta resalta que en la reunión con economistas coincidieron en aumentar la inversión pública y que los aranceles de Estados Unidos generan una situación “particular” para México. Adelanta que habrá seminarios para dialogar con académicos sobre la economía mexicana.
En las preguntas, Claudia Sheinbaum indica que la canciller Alicia Bárcena Ibarra expondrá en el Foro Económico Mundial de Davos el proyecto de nación mexicano, resaltando la importancia de la inversión privada “a partir de una visión de justicia y sustentabilidad”
“Por supuesto que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países, a la inversión extranjera directa”.
Resalta que una de las ventajas para invertir en México es que su sociedad es trabajadora y responsable, toda vez que ofrecen certidumbre, así como la cercanía con Estados Unidos.
El gobierno federal entrega de 48 de 144 casas del Infonavit en Morelia, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar. Se elevó la meta a 82 mil viviendas que entregarán en Michoacán.
Por su parte, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indica que son casas de 60 metros, dos recámaras, sala-comedor, cocina y baño completo.
Asegura que Michoacán tiene un déficit de vivienda de más de 270 mil hogares desde el 2020, por lo que el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla disminuir una tercera parte de dicho déficit.
Invertirán 50 mmdp para remodelar carreteras
Con el programa Bachetón, tienen un sistema de control, evaluación y seguimiento de carreteras. Con ello, recorrerán las carreteras una vez a la semana para identificar baches y atenderlos en un lapso de 72 horas.
Asegura que repavimentarán los principales corredores del país, para lo cual, adquirieron 192 trenes de pavimentación
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, indica que invertirán 50 mil millones de pesos para mejorar carreteras en 2026. Con ello, intervendrán en 18 mil kilómetros en toda la red federal, generando alrededor de 100 mil empleos.
Comienza la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 21 de enero del 2026.