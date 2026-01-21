La mañanera de Claudia Sheinbaum, 21 de enero de 2026

La mandataria resalta que su gobierno trabaja en abrirse a otros comercios. Tiene conversaciones con Corea del Sur y otros países.

También busca que haya un comercio “justo” con China, toda vez que es dificil romper la relación económica con Estados Unidos. Por ello, apuesta por conservar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Claudia Sheinbaum dice que, más que analizar otros escenarios ante la posibilidad de que no continúe el T-MEC, su objetivo es “que salga bien la revisión del tratado comercial”.