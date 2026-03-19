EE. UU. autoriza comercio de petróleo ruso por 30 días; venta a Cuba y Corea del Norte sigue restringida

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EE. UU. ajusta sanciones sobre petróleo ruso. Foto: Reuters

Estados Unidos modificó el levantamiento parcial de sanciones a petroleros rusos y aclaró que los cargamentos con destino a Cuba y Corea del Norte siguen sujetos a las restricciones, informó el Departamento del Tesoro, en medio del aumento del crudo por tensiones en Medio Oriente.

Ante el alza del precio del crudo, Washington permitió, el 12 de marzo, mediante una enmienda a su régimen de sanciones, la venta de petróleo transportado en petroleros rusos.

La orden de liberalización original solo había establecido una excepción: las transacciones que involucraran a Irán.

Sin embargo, la actualización establece que los envíos con destino a Cuba, Corea del Norte y regiones ocupadas de Ucrania siguen prohibidos.

La licencia, que expira el 11 de abril, sustituye y anula una exención de sanciones similar de 30 días emitida el 12 de marzo.

La licencia del Departamento del Tesoro autoriza la entrega y venta de petróleo crudo y productos petrolíferos rusos que hayan sido cargados en buques hasta el 11 de abril.

La flexibilización temporal de las sanciones al petróleo ruso forma parte del intento de Washington de controlar los precios de la energía, que se han disparado por el conflicto en Oriente Medio.

Conflicto en Medio Oriente aumenta precio del petróleo

La escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha llevado a que los yacimientos de petróleo y gas se conviertan en objetivos aumentando el precio del combustible a nivel mundial.

Recientemente, se reportó que los ataques aéreos iraníes causaron daños extensos a la mayor planta de gas del mundo, situada en Qatar, impactaron una refinería en Arabia Saudita, obligaron a los Emiratos Árabes Unidos a cerrar instalaciones de gas y provocaron incendios en dos refinerías kuwaitíes.

Por su parte, y en medio de la tensión en Medio Oriente, los líderes europeos intentarán acordar soluciones rápidas para mitigar el aumento de los precios provocado también por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

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