Muere mexicano de 19 años bajo custodia de ICE en Florida; autoridades presumen suicidio

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Muere mexicano de 19 años bajo custodia de ICE. Foto: Reuters

Un joven mexicano de 19 años, identificado como Royer Pérez Jiménez, murió esta semana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención en Florida, convirtiéndose en el caso más joven registrado durante el actual mandato de Donald Trump.

De acuerdo con el ICE, el fallecimiento ocurrió el lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Moore Haven, en donde el joven fue encontrado inconsciente y, aunque el personal intentó reanimarlo durante casi 10 minutos, no lograron salvarle la vida.

Se presume que la muerte del joven mexicano, registrada el lunes, fue un suicidio, según el ICE, que añadió que se está investigando la causa oficial del deceso después de que el joven fuera encontrado.

Royer Pérez Jiménez se encontraba detenido tras ser acusado de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad, delitos considerados graves en Estados Unidos.

Según la agencia, el joven había ingresado inicialmente al país en 2022, cuando fue interceptado por la Patrulla Fronteriza y posteriormente deportado a México. En una fecha no especificada, volvió a ingresar de manera irregular.

Muertes de migrantes bajo custodia van en aumento

Con este caso, suman al menos 12 migrantes fallecidos en lo que va del año bajo custodia federal de inmigración en Estados Unidos.

Datos del propio ICE indican que en 2025 se registraron 31 muertes, la cifra más alta en al menos dos décadas, lo que ha generado atención sobre las condiciones en los centros de detención.

Sin embargo, a través de un comunicado el ICE, destacó que:

“Se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros y humanos. Se proporciona atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estancia”, dijo el ICE en un comunicado

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