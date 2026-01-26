Imágenes impactantes: ciudades congeladas y caos por megatormenta en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Caos por megatormenta en EE. UU. Foto: AFP

La megatormenta invernal en Estados Unidos dejó al menos 21 personas muertas, apagones masivos y miles de vuelos cancelados, mientras nevadas intensas y temperaturas extremas paralizan amplias zonas del país.

El fenómeno afecta desde el norte hasta el centro de EE. UU. por tercer día consecutivo, con calles cubiertas de hielo, carreteras intransitables y comunidades enteras sin electricidad.

Las autoridades meteorológicas reportaron temperaturas por debajo de los -20 grados Celsius en regiones cercanas a los Grandes Lagos. En los próximos días, se prevé el ingreso de una masa de aire ártico, que podría provocar sensaciones térmicas cercanas a los -45 grados, un nivel de frío capaz de causar congelamiento en minutos.

Se congelan las cataratas del Niágara

Las bajas temperaturas transformaron las cataratas del Niágara en una pared de hielo, donde el flujo de agua quedó parcialmente detenido y cubierto por capas de escarcha.

El vapor que normalmente se eleva fue reemplazado por cristales congelados, creando una imagen inusual del impacto del frío extremo provocado por la megatormenta invernal.

Imágenes en redes sociales muestran calles completamente cubiertas de nieve y hielo, con vehículos detenidos, semáforos congelados y banquetas intransitables.

En varias zonas urbanas, la acumulación de nieve borró carriles y señales viales, mientras cuadrillas de emergencia trabajan para despejar vías ante el riesgo de accidentes.

Muertes por megatormenta invernal en EE.UU.

De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, 21 personas han fallecido a causa de las condiciones extremas.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana.

En Texas, se confirmaron tres fallecimientos, entre ellos una adolescente de 16 años que murió en un accidente relacionado con actividades invernales.

Luisiana reportó dos muertes por hipotermia, mientras que en Iowa una persona murió y dos más resultaron heridas en un choque provocado por el hielo en carretera.

Nevadas intensas y apagones masivos

Las nevadas superaron los 30 centímetros en al menos 20 estados, cubriendo calles, viviendas y líneas eléctricas. El sitio PowerOutage.com reportó que casi 800 mil clientes seguían sin electricidad, principalmente en el sur del país.

Tennessee : cerca de 250 mil usuarios sin luz

: cerca de Misisipi : más de 150 mil afectados

: más de Luisiana: superó los 100 mil apagones

Especialistas advirtieron que la restauración del servicio eléctrico podría tardar varios días, debido a la acumulación de hielo y daños en la infraestructura.

Vuelos cancelados y transporte colapsado

La megatormenta invernal también impactó el transporte aéreo. Aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York operaron de manera limitada. Desde el sábado, más de 19 mil vuelos fueron cancelados y miles registraron retrasos, según FlightAware.

Autoridades exhortaron a la población a evitar traslados, ya que las carreteras permanecen cubiertas de hielo y nieve. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el frío extremo podría extenderse varios días más.

