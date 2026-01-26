No sólo migrantes, ahora hasta estadounidenses: recuento de muertes en manos del ICE

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta un creciente escrutinio internacional tras el aumento de muertes bajo su custodia, una crisis que ya no sólo afecta a migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses, según denuncias de organismos de derechos humanos y autoridades locales.

Tan sólo en 2025 se registraron al menos 32 fallecimientos, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan seis casos más, de acuerdo con cifras oficiales.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó lo que calificó como “deshumanización y trato dañino” hacia migrantes y refugiados en Estados Unidos, e instó a Washington a respetar la dignidad humana, garantizar el debido proceso y frenar prácticas de estigmatización y hostilidad xenófoba.

En un comunicado oficial, Volker Türk pidió una investigación independiente y transparente ante el “preocupante aumento” de muertes vinculadas al ICE, tanto en centros de detención como durante operativos en vía pública. El organismo subrayó que estas personas se encontraban bajo responsabilidad directa del Estado estadounidense.

¿Qué es el ICE y cuál es su función en Estados Unidos?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue creado en 2003, tras los atentados del 11 de septiembre, como parte de la mayor reorganización del Gobierno federal desde la Segunda Guerra Mundial. Surgió de la fusión de áreas del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización, y pasó a formar parte del nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Actualmente, el ICE cuenta con más de 20 mil agentes y personal de apoyo distribuidos en más de 400 oficinas dentro y fuera de Estados Unidos, y opera con un presupuesto anual cercano a los 8 mil millones de dólares. Su labor se divide principalmente en tres áreas: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), enfocada en el combate al crimen transnacional y el terrorismo; Detención y Deportación (ERO), responsable del control migratorio y las deportaciones, principalmente en el interior del país; y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA), que representa al Gobierno en procesos migratorios. Estas áreas son apoyadas por una cuarta división administrativa.

De acuerdo con su misión oficial, el ICE tiene facultades civiles y penales para hacer cumplir las leyes federales relacionadas con inmigración, aduanas, comercio y seguridad nacional. Sin embargo, su creciente protagonismo en operativos, detenciones y centros de reclusión migratoria lo ha colocado bajo intenso escrutinio, especialmente ante el aumento de muertes bajo custodia, denuncias de uso excesivo de la fuerza, y señalamientos por violaciones a derechos humanos.

Alex Jeffrey Pretti, enfermero muerto durante operativo en Minneapolis

El caso más reciente es el de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, quien murió el 24 de enero de 2026 tras recibir disparos de un agente federal durante un operativo en Minneapolis, en medio de protestas contra la política migratoria.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti se acercó a los agentes con una pistola, versión que fue desmentida por videos de testigos y por su familia, quienes aseguran que sólo sostenía un teléfono celular. Hasta ahora, no se han difundido imágenes oficiales que confirmen que portaba un arma.

Pretti era ciudadano estadounidense, sin historial criminal, y trabajaba en un hospital para veteranos. Sus familiares lo describieron como una persona comprometida con la justicia social y profundamente molesta por las acciones del ICE.

Renee Nicole Good, madre baleada dentro de su automóvil

Otro caso que generó indignación nacional es el de Renee Nicole Good, de 37 años, quien murió el 7 de enero de 2026 durante un operativo del ICE en un barrio residencial de Minneapolis.

Las autoridades federales señalaron que Good intentó atropellar a los agentes, mientras que autoridades locales, familiares y testigos han indicado que existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido. El caso es investigado por el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

Good era madre de tres hijos y fue descrita por su familia y por representantes estatales como una persona solidaria, dedicada al cuidado de su comunidad y alejada de cualquier confrontación con autoridades.

Geraldo Lunas Campos, muerte clasificada como homicidio

El 3 de enero de 2026, el migrante cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, murió en un centro de detención del ICE en El Paso, Texas. Inicialmente, la agencia informó que se trató de una “emergencia médica”.

Sin embargo, el médico forense del condado determinó posteriormente que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello y torso, clasificando el caso como homicidio, lo que contradijo la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

Muere mexicano en Atlanta

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de un migrante mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un centro de detención migratoria ubicado en Georgia.

El fallecimiento ocurrió el miércoles 14 de enero en el Robert A. Deyton Detention Facility, localizado en Lovejoy, condado de Clayton, y fue confirmado públicamente un día después por el Consulado de México en Atlanta.

La SRE informó además que había estableció contacto con los familiares del connacional, tanto en Estados Unidos como en México, a quienes se les brindaron acompañamiento consular, orientación legal y apoyo en los trámites correspondientes. Asimismo, el Gobierno de México solicitó formalmente que el caso sea investigado de manera expedita y transparente, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Otras muertes registradas en centros de detención

Durante enero de 2026 también se reportaron otras muertes bajo custodia del ICE, incluyendo:

Un migrante nicaragüense hallado inconsciente en una base militar en Montana

Parady La , de origen camboyano, quien murió el 9 de enero en Filadelfia

, de origen camboyano, quien murió el en Filadelfia Luis Gustavo Núñez Cáceres , nicaragüense, fallecido el 5 de enero en Texas

, nicaragüense, fallecido el en Texas

Cifras récord y condiciones bajo escrutinio

De acuerdo con datos citados por Statista, 2025 fue el año más letal en más de 20 años para personas bajo custodia del ICE. Organizaciones civiles señalan que hasta el 95% de las muertes pudieron evitarse con atención médica adecuada.

El aumento de fallecimientos coincide con un crecimiento en la población detenida: a finales de 2025, más de 68 mil personas permanecían bajo custodia del ICE, casi el doble que en 2023.

