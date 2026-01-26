Greg Bovino y agentes de la Patrulla Fronteriza abandonarían Minneapolis, según AP

GENERANDO AUDIO...

Greg Bovino y agentes abandonan Minneapolis. Foto: AFP

El comandante Greg Bovino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y varios agentes podrían abandonar la ciudad de Minneapolis este martes, en medio de ajustes en la estrategia federal de control migratorio y tras la creciente controversia por un tiroteo fatal ocurrido durante un operativo, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

De acuerdo AP, la salida del comandante Greg Bovino se daría en un contexto de reorganización de las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que recientemente envió al zar fronterizo Tom Homan a Minnesota para asumir el control de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La fuente citada por AP, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles del operativo, señaló que la salida del mando de la Patrulla Fronteriza podría concretarse en los próximos días.

Reconfiguración del operativo federal

La posible retirada de Bovino representa un cambio relevante en la postura de las fuerzas federales en Minneapolis, donde se ha intensificado la presencia de autoridades migratorias como parte de la política de control impulsada por el Gobierno estadounidense.

Este movimiento coincide con la llegada de Tom Homan, quien asumió la coordinación de las operaciones migratorias en la región, lo que sugiere una reorientación de la estrategia federal en respuesta a la presión política y social generada en los últimos días.

“Algunos agentes federales” se irán el martes de Minneapolis: alcalde

Por su parte, el alcalde de Minneapolis anunció el lunes que un grupo de agentes federales desplegados por el presidente estadounidense, Donald Trump, se irán de la ciudad a partir del martes.

“Algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana, y seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación”, dijo el alcalde demócrata Jacob Frey en X.

El funcionario informó en redes sociales más temprano que habló con Trump y que “el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar“, luego de que dos agentes federales mataron a tiros a dos estadounidenses durante redadas antiinmigración.

Indignación por el caso Alex Pretti

La controversia se intensificó tras el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, quien murió durante un operativo de la Patrulla Fronteriza. El caso provocó una ola de críticas contra las autoridades federales, particularmente contra Bovino, quien defendió públicamente la actuación de los agentes involucrados.

Las declaraciones del comandante, así como versiones contradictorias sobre el enfrentamiento que derivó en la muerte de Pretti, han alimentado la indignación pública y el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

Crece la presión política y social

En los últimos días, organizaciones civiles, líderes comunitarios y sectores políticos han cuestionado la estrategia migratoria federal, señalando posibles excesos en los operativos y exigiendo transparencia en las investigaciones del caso.

Aunque las autoridades federales no han confirmado oficialmente la salida de Bovino ni han detallado los ajustes en los operativos, el episodio refleja la tensión entre las políticas migratorias del Gobierno federal y la reacción social en distintas ciudades del país.

