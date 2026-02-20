Aeropuerto de Florida será rebautizado con el nombre de Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Un aeropuerto de Florida será rebautizado en honor al presidente estadounidense Donald Trump, luego de que la cámara legislativa estatal aprobara un proyecto de ley para cambiar su denominación oficial.

La iniciativa contempla que el actual Aeropuerto Internacional de Palm Beach pase a llamarse “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, según registros estatales.

Aval legislativo y pendiente firma del gobernador

La cámara de Florida, controlada por el Partido Republicano, dio luz verde al proyecto de ley. Ahora se espera que el gobernador Ron DeSantis firme la medida para convertirla en ley.

El aeropuerto se ubica a pocos minutos de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, una ciudad conocida por sus playas de arena blanca y exclusivas mansiones.

El cambio de nombre también deberá ser aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA). Una vez completado ese proceso, el aeropuerto se convertiría en la institución más reciente en llevar el nombre del mandatario.

Una estrategia de imagen en instituciones públicas

El rebautizo del aeropuerto forma parte de una serie de acciones que amplían la presencia del nombre de Trump en espacios públicos.

En diciembre, la junta directiva del John F. Kennedy Center for the Performing Arts votó para modificar su denominación a “Centro Trump-Kennedy”.

Ese mismo mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos añadió el nombre de Trump al Instituto de la Paz de Estados Unidos.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que está listo el proyecto para emitir una moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen del presidente, pese a que existen leyes que prohíben mostrar la imagen de un mandatario en funciones o de una persona viva.

Trump también intentó rebautizar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Washington Dulles con su propio nombre, aunque esas iniciativas fueron rechazadas, según medios estadounidenses.

Pancarta de Trump en el Departamento de Justicia

El jueves, también se desplegó una gran pancarta azul con el rostro de Trump en la fachada del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington.

La instalación del cartel llamó la atención debido a que esa institución ha sido considerada tradicionalmente como un organismo independiente de la influencia política directa.

Con estas acciones, la administración amplía la presencia simbólica del presidente en espacios gubernamentales y culturales del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.