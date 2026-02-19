Trump lamenta arresto del expríncipe Andrés y lo tacha de “muy triste”

GENERANDO AUDIO...

Trump se pronuncia sobre arresto del expríncipe Andrés. Foto: Uno Tv

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy triste” la detención del expríncipe británico Príncipe Andrés, quien ya fue liberado, en el marco de las investigaciones relacionadas con el escándalo de Jeffrey Epstein.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves ante periodistas a bordo del Air Force One, donde el mandatario expresó su postura sobre el impacto del caso en la monarquía británica.

“Es una vergüenza”, afirma Trump

Durante el encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense señaló:

“Creo que es una vergüenza. Creo que es muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste”.

Trump subrayó que la situación representa un momento delicado para la familia real británica, al considerar que el caso genera repercusiones tanto institucionales como públicas.

¿Cuál fue el motivo del arresto?

La detención del expríncipe Andrés se produce en el contexto de las investigaciones vinculadas a Jeffrey Epstein, empresario estadounidense acusado de delitos sexuales y cuya red de contactos incluyó a figuras de alto perfil internacional.

El caso ha tenido implicaciones políticas y mediáticas en distintos países, particularmente en el Reino Unido y Estados Unidos, debido a la relevancia de las personas señaladas.

