EE. UU. y México sancionan Kovay Gardens y a 5 mexicanos por fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG

Sancionan a empresas por fraudes ligados al CJNG. Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos sancionó Kovay Gardens por fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG, al incluir al resort en su lista de sanciones financieras junto con cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas a esta red. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el complejo turístico ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en Nayarit, facilitó un esquema de fraude que afectó principalmente a ciudadanos de ese país.

Qué se sabe de la sanción contra Kovay Gardens

La acción forma parte de una investigación sobre redes criminales que operan fraudes financieros vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento del Tesoro indicó que la sanción bloquea bienes e intereses en territorio estadounidense de las personas y entidades señaladas.

Según el Gobierno estadounidense, el fraude con tiempos compartidos ha afectado durante años a ciudadanos de ese país y ha generado pérdidas millonarias.

Datos citados por autoridades señalan que entre 2019 y 2023 se registraron alrededor de 6 mil víctimas estadounidenses con pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.

Cómo operaba el fraude de tiempos compartidos

El esquema descrito por las autoridades involucra complejos turísticos, call centers y redes empresariales que contactan a propietarios de tiempos compartidos.

Entre las prácticas señaladas se encuentran:

Llamadas automatizadas o contactos no solicitados

Ofertas falsas de reventa o renta de semanas

Solicitud de pagos anticipados por impuestos o comisiones

Transferencias internacionales a cuentas en México

Posteriormente, las víctimas podían ser revictimizadas mediante nuevos engaños, en algunos casos por supuestos abogados o intermediarios que ofrecían recuperar el dinero.

El Departamento del Tesoro indicó que el modelo permitía repetir el fraude durante años.

El papel de Kovay Gardens en la investigación

Según la OFAC, el resort habría facilitado el esquema mediante tácticas de venta engañosas y el uso de bases de datos de clientes que posteriormente eran utilizadas por centros de llamadas ligados al CJNG.

El complejo se ubica en la Bahía de Banderas, al noroeste de Puerto Vallarta, zona señalada por autoridades estadounidenses como un punto relevante para estas operaciones.

Las autoridades también mencionaron que el fundador del resort, Carlos Humberto Rivera Miramontes, forma parte de las personas sancionadas.

México amplía bloqueos tras sanciones de EE. UU.

De forma complementaria a la acción estadounidense, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.

Los nuevos bloqueos incluyen:

Seis personas físicas

Una persona moral

Según Hacienda, estas personas están vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en la investigación.

Cuántos implicados suman en total

La OFAC designó a 24 sujetos en total:

Cinco personas físicas

19 empresas

Las autoridades mexicanas señalaron que las medidas nacionales amplían el alcance de la sanción internacional y fortalecen el bloqueo de activos.

Personas y empresas sancionadas

Además del resort, la medida incluye a cinco mexicanos y una red empresarial vinculada al esquema.

Entre los señalados se encuentran:

Oscar Enrique Jiménez Tapia

José Luis Gutiérrez Ochoa

Jonathan Faustino Ríos González

José Eduardo Palacios Rodríguez

También fueron sancionadas empresas de distintos sectores, incluyendo inmobiliarias, turísticas, financieras y de combustibles.

Algunas de las compañías mencionadas son:

Administradora y Comercializadora del Mar

Punto 54

High Land Park

Colinas Proyectos y Construcciones

Ornitorrinco Inmobiliaria

VG Desarrollos de la Bahía

Deep Blue Desarrollos y Deep Blue Servicios

Estrategia PVR

Reef Administración Avanzada

Solugas Soluciones en Gasolineras

Constructora Palacios PV

Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8

Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces

Qué implican las sanciones

La OFAC informó que todos los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, se prohíben transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro de ese país que involucren a las personas o entidades señaladas.

Las sanciones también pueden derivar en penalizaciones civiles o penales para quienes incumplan las restricciones.

Autoridades estadounidenses indicaron que la acción forma parte de esfuerzos más amplios para atacar las fuentes de financiamiento del CJNG, incluyendo actividades distintas al narcotráfico.

